A legszegényebbeken segítettek a hivatal munkatársai Tiszabőn

Legalább tíz, mélyszegénységben élő tiszabői családnak szereztek örömöt a napokban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal munkatársai. Jó állapotú, használt ruhákat vittek a helyi Család-és gyermekjóléti szolgálathoz, hogy onnan a leginkább rászorulókhoz kerüljenek.

– Nagyon örülünk ennek az adománynak, nagy szükség van rá ezen a településen – mondja mosolyogva Olajos Sándorné, a tiszabői Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, miközben a dobozokból szebbnél-szebb ruhákat vesz elő.

Már tavaly is szerveztek ilyen gyűjtést az ország egyik legszegényebb településének a kormányhivatal dolgozói, de akkor is személyesen ki tudták vinni az ajándékot a családokhoz. Ezt most a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtenni, így a családsegítő szolgálat irodájába szállították az adományt a hozzá tartozó jókívánságokkal.

– Körülbelül tíz családnak segít ez a tizenkét doboznyi, és több zsák ruhaadomány. A dobozokat, zsákokat lefertőtlenítjük, emelettett több napig áll majd mielőtt a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak segítségével kiszállítjuk az érintett családokhoz. Előtte persze átválogatjuk, külön a gyermek és külön a felnőtt méreteket – osztja meg a részleteket.

Az adventi adományt dr. Bánfi Zsuzsanna, a kunhegyesi járás hivatalvezetője adta át a település családsegítőjének, és Bruna Lászlónénak, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának.

Bruna Lászlóné elmondta, a kétezer lelkes településen igyekeznek liszttel, maszkkal és fertőtlenítővel ellátni a lakosokat, de minden további segítséget szívesen fogadnak, mert sok a rászoruló.

– Szerencsére minden évben vannak jótevőink. Ez az ajándék most az egész év megkoronázása – fogalmazott.

A kormányhivatal munkatársai nem csak ebben az akcióban vesznek részt az ünnep közeledtével.

– A mostani adományozás mellett ahogy tavaly, idén is juttatunk ajándékokat a megye minden járásába. A rászorulóknak ezúttal is több tucatnyi, nagy értékű – játékokból, könyvekből, tartós élelmiszerből, édességből álló ajándékcsomagot állítottunk össze a tisztviselőink adományaiból. A csomagokat járásonként egyenlően osztjuk szét, minden járásba ugyanannyi jut. A családokat a járások vezetői választják ki, és ők is adják át a csomagokat – tájékoztatta hírportálunkat a kormányhivatal munkatársa.

Az ajándékokat ezekben hetekben viszik a ki a rászoruló családokhoz.