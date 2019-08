A legtöbb kisvállalkozás ragaszkodik a papíralapú számlatömbhöz

A digitális eszközök életünk szerves részét képezik, és ma már szinte elképzelhetetlen a boldogulás informatikai ismeretek, számítógépek nélkül. Egy nemrégiben közreadott felmérés viszont azt mutatja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások (KKV szektor) túlnyomó többsége még mindig ragaszkodik a hagyományos, papíralapú számlatömbhöz.

A statisztikák arról árulkodnak, hogy egyetlen év leforgása alatt háromszorosára nőtt hazánkban az online számlázóprogramot használó kis- és középvállalkozások aránya. A mobilon és tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, ugyanakkor a kisebb vállalkozások hetven(!) százaléka egyelőre továbbra is papíralapon számláz.

Az eNET és a Számlázz.hu által tavasszal végzett felmérés szerint a hazai KKV-k mindössze kilenc százaléka szokott okostele­fonon vagy tableten számlát kiállítani, és hetvennyolc százalékuk nem is tartja fontosnak, hogy erre lehetősége legyen. A felmérés alapján viszont a Számlázz.hu ügyfelei nyitottabbak a mobil eszközökre a számlázás tekintetében: tizenhat százalékuk használ számlázásra mobiltelefont vagy tabletet, és harmincöt százalékuknak fontos, hogy erre legyen lehetősége. Vagyis azok a vállalkozások, akik online számláznak, feltehetőleg nagyobb arányban használnak mobil eszközöket erre a célra.

A KKV szektoron belül a társas vállalkozások körében a legnépszerűbbek a digitális megoldások, hatvanhat százalékuk számlázóprogrammal számláz, míg a teljes KKV szektoron belül ez az arány csupán negyvennégy százalék. A felmérés szerint a növekvő népszerűség oka a számlázóprogramok egyszerűségében és biztonságosságában rejlik. A kézi számlatömb használata mögött leginkább az a tényező állhat, hogy ezek a vállalkozások még nem tapasztalták meg, hogy mit jelent online számlázni.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy megyénkben is egyre többen átállnak a szoftveres számlázásra, de nem az online számlázásra – nyilatkozta megkeresésünkre Rőszer József könyvelő.

– De az tényleg igaz, hogy a kisvállalkozók közül sokan ragaszkodnak a kézzel kiállított számlákhoz, jellemzően olyanok, akiknek nem kell nagy mennyiségben számlát kiállítaniuk. Például a közúti árufuvarozók. Esetükben lennének is technikai nehézségei a számítógép használatának, míg egy számlatömb csak pár száz forint, és évente elég belőle mondjuk négy-öt darab. De a katás vállalkozók is a hagyományos megoldást részesítik előnyben. Tizenkétmillió forint bevételig választhatják ezt a formát a vállalkozók, a számuk pedig egyre nő – mutatott rá a könyvelő.

Az idősödő Kiss házaspárnak is számlatömbje van, ők az országot járva árusítják kézműves termékeiket. Mint mondták, nehezen tudnák elképzelni, hogy ne kézzel írt számlát adjanak, és nehezen is tudnák megoldani, ha egy számítógépet, laptopot kellene hordozni magukkal, legfeljebb mobilinternettel tudnának boldogulni, de túlzottan nem értenek az informatikához, azt meghagyják inkább a fiataloknak. De azt is elárulták, tudják, hogy egyes mozgóárusok azért is szeretik a számlatömböt, mert például a piacokon sokan nem kérnek számlát, ők meg mellőzik is a nyugtaadást. A piaci árusok közül egyébként, akár őstermelőkről van szó, akár különféle árut kínáló kereskedőkről, akár adnak szabályosan minden esetben számlát, akár nem, jellemző, hogy ma még alig használ valaki digitális eszközt.

A kutatásból viszont az is kiderül: a hazai kis- és középvállalkozások körében dinamikusan növekszik az online számlázóprogramok népszerűsége: míg tavaly a hazai KKV-k mindössze nyolc százaléka használt online számlázót és negyven százalékuk telepített szoftvert, addig idén az online megoldásokat választók aránya huszonegy százalékra nőtt. Ezzel majdnem megháromszorozódott azon vállalkozások száma, amelyek online számlázóprogramot használnak, miközben a telepített szoftvereket használó vállalkozások aránya változatlan maradt.