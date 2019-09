A legtöbb megyei iskolában teljes a tanári létszám

A Belügyminisztérium központi állásportálja szerint szeptember elején csak néhány tanári állás maradt betöltetlenül megyénkben, azok is zömmel Karcagon, de akadnak Szolnokon és Rákóczifalván is. Az esetek többségében viszont teljes tanári létszámmal indult az új tanév. A legnehezebben matematika és fizika szakos pedagógusokat lehetett találni a nyár folyamán, de az egyéb reál tárgyakat oktatókból is igen kevés akadt.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! – A központ két járásban harmincnégy köznevelési intézmény munkáját koordinálja, összesen közel ezerötszáz pedagógust foglalkoztatva – tudtuk meg Szutorisz-Szügyi Csongortól, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatójától. – A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a nyugdíjba vonuló, elköltöző pedagógusok helyét nyáron hirdettük meg, így az idén hetvenöt álláshelyet tettünk közzé. Az üres pozíciókra jelentkezett kollégák felvételére az intézmény vezetője tesz javaslatot. Több esetben nem pont a megfelelő szakpárosításokkal jelentkeznek a pedagógusok, illetve némely iskolák egyes tantárgyainak az óraszámai alacsonyak, így sok esetben óraadók megbízásával vagy helyettesítéssel biztosítják a megfelelő szakos ellátást. – Szeptember 2-án huszonhat általános iskolában és négy gimnáziumban kezdődött meg a tanítás, amely hetente összesen több mint harmincezer órát jelent. Ennek jelentős része szaktárgyi, de sok tehetséggondozásra, hátránykompenzációra, egyéb foglalkozásokra is biztosítunk órákat. Az összes intézményünket tekintve, ezernégyszázhuszonhét alkalmazásunkban álló pedagógussal és nyolcvankét óraadóval vágtunk neki a 2019/20-as tanévnek, garantálva, hogy a feladatellátás mindegyik iskolában biztosított legyen – hangsúlyozta a tankerületi igazgató. Balog Zsolt, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta, hogy nyáron még volt betöltetlen álláshelyük, mind a gimnáziumi, mind az általános iskolai tanárok körében. – Matematika és informatika szakos tanárt találtunk a legnehezebben – hangsúlyozta az intézmény vezetője, akinek a keze alatt jelenleg hatvannégy tanár dolgozik. – A nyár végén két kolléga ment el az iskolából, helyettük kellett keresni új munkaerőt. És bár az utolsó pillanatban, de jelentkezett testnevelő és matematika-kémia szakos pedagógus is – árulta el Kovács Melinda, a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola AMI igazgatója.