A lényeges fejlesztések mellett is sikerült takarékoskodniuk Kuncsorbán

Több jelentős fejlesztés is lezárult az elmúlt időszakban Kuncsorbán. Rédai János polgármester ezek alapján úgy ítéli, a község most záruló éve is eredményesnek mondható.

– Úgy gondolom, mindenképpen pozitív a mérleg. Ahogy a korábbi években is, ezúttal is sikerült takarékos, észszerű gazdálkodással működni, emellett a pályázatok révén különböző fejlesztések is megvalósultak. – Közel hatvanmillió forintos beruházásnak köszönhetően megújult a művelődési házunk. Az energetikai célú fejlesztéssel a korábbihoz képest jóval gazdaságosabbá vált az üzemeltetése. Amint a polgármester hozzátette, a téli időszakban különösen nagy odafigyelést igényelnek a rászorulók. Az önkormányzat ezért a lehetőségeihez mérten segíti őket. – Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, most is részt veszünk a szociális tüzelő programban – tudtuk meg Rédai Jánostól. – Az érintettek örömmel fogadják ezt a lehetőséget, bár várhatóan csak a téli időszak vége felé, január-február környékén tudjuk kiosztani a tüzelőt az érintett mintegy 100 rászorulónak. A karácsony előtti időszakban is támogatják azonban a kuncsorbaiakat. A község 14 év alatti korosztálya – több mint hetven gyermek – kapott mikuláscsomagot, míg a 60 év felettiekhez – 155 illető – tartós élelmiszereket tartalmazó csomaggal kopogtatnak be az ünnepek közeledtével, megkönnyítve ezzel is a készülődést.