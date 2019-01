A Magyar falvak fórumán tájékoztatták a polgármestereket

Magyar falvak fóruma címmel tartottak megyénk polgármestereinek előadást szerdán a szolnoki városházán.

A fórumon Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára adott részletes tájékoztatást a Magyar Falu Programról.

Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester hangsúlyozta, olyan programról van szó, ami a vidék felemelkedését szolgálja. Helyszínül pedig azért Szolnokot választották, mert a megyeközpont, a nagyobb városok kiemelt felelősséggel bírnak a töretlen haladás, fejlődés szempontjából.

Gyopáros Alpár kormánybiztos elmondta, a kormány tavaly decemberben döntött arról, hogy rendkívül jelentős forrástömeget, mintegy 75 milliárd forintot biztosít az 5000 lélekszám alatti települések számára a 2019-es évben, kizárólagosan hazai költségvetési forrásból, 18 különböző célterületen megfogalmazott fejlesztési lehetőségekre.

És bár egyszerű pályázati eljárás az, amit kínálnak a települési önkormányzatoknak, nagyon sok a célterület, így annak érdekében, hogy az önkormányzatok fel tudjanak készülni, igyekeznek személyesen is tájékoztatni a településvezetőket.

Azt is hangsúlyozta, ekkora forrástömeg hazai költségvetésből még nem állt rendelkezésre falvak fejlesztésére Magyarország történetében.

Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte, a Magyar Falu Programban 150 milliárd forint jut falufejlesztésre, ennek egyharmada a mellékútvonalak felújítására.

Egymilliárd forintot már tervezésre költöttek, így ezen utak fejlesztése el is fog indulni az idén, de a program jövőre is folytatódik. 2020-tól az autópályadíj-emelésekből befolyt összeget is az alsóbbrendű utak megújítására fordítják.

Ez részint azért fontos, mert sokan járnak be a gazdasági centrumokba dolgozni, másrészt a turizmusfejlesztéshez elengedhetetlen a leromlott állapotú utak megújítása.

A Magyar Falu Program összefonódva a Modern Városok Program fejlesztéseivel a 2018-2022 közötti kormányzati ciklus egyik fontos stratégiai eleme, a 150 milliárd forintból pedig 2200-2400 nyertes projekt révén szinte minden falura juthat majd legalább egy fejlesztés.