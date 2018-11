Itt a friss kenyér, a pogácsa, a ropogós kifli! – szinte hallom, ahogy ékes magyarsággal, majd tört angolsággal nagyot rikkant a törökszentmiklósi pék a csöppnyi angol üzletben. A vevők özönlenek, mindenki az ő kenyerét akarja.

Mert a mi földink olyat tesz le a vevők elé, hogy a gyönyörűségtől még a nyál is kicsordul a szájukból a hűvös briteknek. – Ő az a magyar pék, aki a legjobb kenyeret süti! – súgnak össze az utcán is a háta mögött, híre pedig gyorsan terjed: már Londonból is hozzá jár vásárolni az úri nép.

Mi, itthoniak pedig büszkén beszélgetünk róla egymás között, hogy lám, a magyarok mindenhol megállják a helyüket! Mert a magyarok már csak ilyenek: tudnak, akarnak, dolgoznak.

Aztán büszkeségünk keserédessé válik, amikor azon gondolkodunk, miért nem mi esszük ezeket a ropogós héjú kenyereket? Miért nem mi állunk sorba azért a foszlós kalácsért? Miért nem itthon nyitott üzletet ez a tehetséges pék? Persze, mind tudjuk a választ.

A pénz, a biztos megélhetés miatt. Ami miatt már külföldön dolgoznak autószerelőink, ápolóink, orvosaink, kőműveseink is. Nem tudom, mikor fordul a világ. Mikor döntenek majd úgy fiatal, tanult gyermekeink, hogy nem külföldön akarnak boldogulni, hanem itthon.

Nem másnak akarják a kenyeret sütni, hanem nekünk. Tartok tőle, ehhez még sok víznek kell Szolnokon lefolyni a Tiszán. Hacsak a Tisza nem dönt úgy, elkerüli Magyarországot, és inkább más országon keresztül folyik csendesen, hátha ott jobb lesz neki is.