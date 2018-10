A média szakos hallgatók azt is bemutatták, hogyan lesz videóból film

Milyen műsorvezetőnek, operatőrnek vagy vágónak lenni? Ezt a Szegedi Tudományegyetem média szakos hallgatóinak segítségével bárki megtudhatta, aki ellátogatott a Tisza Moziba a minap. A fiatalok nem csak ötleteket merítettek a képzőművészeti filmfesztiválon, de ők is megosztották az érdeklődőkkel tudásukat.

– A kamera kész? A számítógép rendben? – így készülődnek a Tisza Mozi „E” termében a szegedi hallgatók. Még egyszer ellenőrzik a gépet, állítanak az állványra helyezett kamerán, rácsatlakoztatják a mikrofont, így várják az érdeklődőket, akik nemsokára érkeznek is.

A bemutatkozás után mindenki kap egy kis fekete keretet. Olyan, mintha egy televízió képernyőkeretének kicsinyített mása lenne.

– Itt, a mozi környékén és magáról a fesztiválról a telefonotokkal készítsetek képeket, miután a készülékekre ráhelyeztétek a kereteket. A téma, hogy hogyan látjátok ti a fesztivált.

– Kicsit operatőri szemmel kellene gondolkodni. Az elkészített felvételekből szeretnénk egy montázst készíteni – mondja el a feladatot a közönségnek az egyik szegedi hallgató.

– Azt javaslom, osszuk két részre ezt az etűdöt… Amikor a zene hangulatot vált, képet is kell váltani. Fontos, hogy nagyon összhangban legyen a zene és a kép – mutatja az egyik érdeklődő fiatalnak a számítógép képernyőjén futó vágóprogramot Rúzsa Róbert.

– A napokban voltunk Brüsszelben, médiaszemináriumon az Európai Parlamentben. A látogatás ideje alatt a városban is volt időm vágóképeket készíteni, forgatni, főleg a központról.

– Ezekből a videókból fogunk most egy etűdöt létrehozni. Az etűd a mi szakmánkban tulajdonképpen zenés kisfilmet jelent– magyarázza Róbert, aki most kezdte el a mesterképzést, kortárs médiára szakosodik.

Pár lépessel arrébb a lányok éppen a kamera elé állítanak egy jelentkezőt.

– Jómagam is kamerázom, fotózom és vágok. Már gimnáziumban elkezdődött ez a szenvedélyem. Ilyen irányban tanulok tovább, most a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán mozgókép és médiaismeret szakon vagyok harmadéves. Egy dokumentumfilm elkészítése előtt állok, és szerettem volna ötleteket meríteni innen, és a fesztiválból is – vélekedik Czár Kristóf.

A kamera mögött profin serénykedik Galambos Renáta. Már befejezte Szegeden a mesterképzést is, a fiatalabbakat oktatja vágásra. Emellett most végzi a filmtudomány szakot is.

– Szeretnék filmezni, dokumentumfilmeket készíteni. Nehéz. Sokat kell még tanulni, de úgy érzem, egyre inkább van arra igény, hogy többfunkciós legyen az ember. Egyébként több éve járunk Szolnokra, és nagyon inspiráló számunkra ez a filmfesztivál, sok ötletet tudunk meríteni innen.

Ami világossá válik a foglalkozás alatt, hogy ma már ajánlott mindenkinek mindenhez értenie a tévés szakmában.

– Manapság egy televíziónak dolgozó operatőrnek nincs külön technikusa, vagyis segítsége. Neki, magának kell megoldania a hangot, a világítást.

– A stábok két főre zsugorodtak, ezért az operatőrnek mindent meg kell tanulnia – hangsúlyozza Klucsik Edit, az egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék televíziós szakirány vezetője.

A fiatalok épphogy csak belelendültek, kénytelenek befejezni az interaktív foglalkozást. Az idei képzőművészeti fesztivál programja ugyanis pörög. Az „E” teremben a filmvetítésre kezd gyülekezni a közönség…