A megfilmesítés esélyeiről, Rejtő Jenőről és új könyvéről is beszélt az író

Süteményt ritkán készít, pedig tehetné, bizonyítványa is van róla. Szabadidejében azonban A. G. Miller néven inkább krimiket ír az Új Néplap szerkesztője, Molnár G. Attila. Mostanában könnyű vele összefutni egy-egy író-olvasó találkozón, legközelebb például majd Abonyban.

– A legújabb könyve, A halottlátó szigete kicsit másmilyen lett, mint a korábbiak. Szándékosan?

– Persze, direkt. Több benne a humor és közvetlenebb a stílus. Én is változtam az elmúlt években, nem csoda, hogy a könyveim is. Mostanában több visszajelzést kaptam, hogy sokakat Rejtő Jenőére emlékeztet a stílusom. Ez egyfelől megtisztelő, másrészt viszont azt gondolom, igazából csak A. G. Miller stílusjegyeket találhatnak a könyveimben az olvasók.

– Apropó, ők hogy fogadták a váltást?

– Úgy tűnik, jól. Különösen a hölgyek. Ők mintha többségben lennének az író-olvasó találkozókon és a közösségi oldalam kedvelői között is. De nyilván nem általánosítok. Bár minden adat azt igazolja, a nők egyébként is többet olvasnak.

– Szórakoztató irodalmat, vagyis krimiket és kalandregényeket is. Az egyik közönségtalálkozón egy kedves fiatal hölgy megkérdezte, számíthat-e rá, hogy előbb-utóbb romantikus regényeket is olvashat tőlem, mert neki azok is bejönnének. Ez ügyben nem tudtam megnyugtatni.

– Abban a műfajban nálam sokkal jobbak dolgoznak, hagyjuk ezt rájuk.

– De azért ön sem tétlenkedik. Lesz új könyv?

– Hogyne, jól állok vele.

– Bővebben?

– Még inkább ne! De annyit mégis, ez is krimi lesz, borzongással és humorral, s akár már jövő tavasszal megjelenhet.

– Néhány közönségtalálkozóján azért már részleteket is megosztott róla.

– Ha a hallgatóságot ez érdekli, belemegyünk a dologba. Nagyon változó, ki mire kíváncsi. Előfordult, hogy egy helyen azt a témát jártuk körül hosszasabban, vajon megesett-e már, hogy olyan történetet írtam, amelytől magam is megijedtem.

– S volt ilyen?

– Megvan az a helyzeti előnyöm, hogy tudom, mi következik a történetben. Szóval, nem jellemző.

– Az utóbbi időkben az író-olvasó találkozókon főleg A halottlátó szigetéről mesélt. Zajlik a könyv körül az élet?

– A tervek szerint egy rendészeti szakközépiskolában vetélkedőt rendeznek a krimi történetére építve, berendezve annak egyes jeleneteit, a végén rendhagyó író-olvasó találkozóval. A szervezés még tart, de akár már októberben sor kerülhet rá.

– Egy diákszínjátszó csoport pedig színre vinné a regény egyik jelenetét. Itt viszont még vannak kérdőjelek.

– Színdarab? Mit szólna akkor már egy megfilmesítéshez?

– Na az nehéz ügy! A rendhagyó helyszíneken játszódó történet miatt A halottlátó szigetének Magyarországon szinte egyetlen jelenete sem forgatható le, mesélte nekem nemrég egy rendező ismerősöm, aki olvasta a nyáron.

– Egy átlagos magyar szórakoztató mozifilm költségvetésének valószínűleg a dupláját is felemésztené. Akár egy egész estés animációs filmet viszont könnyebb lenne készíteni belőle. De azt is csak egy hajszálnyival.

– Mit szólna hozzá, ha egyszer mégis összejönne?

– Még szép, hogy örülnék.