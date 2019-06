A megye gyógyszertárait is érinti a K-vitamin-hiányának problémája

Gyártási gond miatt leállt a K- vitamin, vagyis a Konakion hazai forgalmazása, emiatt már több patikában hiány alakult ki a fontos készítményből, melyet többek között anyatejjel táplált csecsemőknek adnak be belső vérzés kialakulása ellen. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a napokban bejelentette, külföldről pótolják a hiányzó készletet.

– Hallottam, hogy hiány van a K- vitaminból, de szerencsére mi még gond nélkül ki tudtuk váltani körülbelül két hete, mielőtt hazahoztuk a babát. Meg is kapta a gyermekorvostól az első adagot, a következőt pedig már mi adjuk majd be egy hónap múlva – mondta a szolnoki Szarvák Emese, aki májusban hozta világra kislányát.

Azért is fontos, hogy Léna megkapja ezt a készítményt, mert az anyatejjel táplált újszülöttek nem jutnának hozzá másképpen a K- vitaminhoz, azt ugyanis az anyatej nem tartalmazza, így a csecsemő szervezete természetes úton nem jut hozzá.

– Ezért azok a csecsemők, akiket anyatejjel táplálnak, több hónapos korukig vagy az első fél évben annak a veszélynek vannak kitéve, hogy belső vérzések fordulhatnak elő náluk a K-vitamin hiánya miatt.

– Ez agyvérzéshez, gyomor- vagy bélrendszeri vérzéshez is vezethet. Az elsőt már a kórházban beadják, után pedig a szájon át adható injekciót a szülők is adagolhatják – válaszolta a K-vitamin szerepével kapcsolatos kérdésünkre dr. Rotyis György, szolnoki gyermekorvos.

Bár fontos, hogy a Konakiont megkapják a babák, gyártási ok miatt beszüntette az eladást az egyetlen hazai forgalmazó. Így a nagykereskedelmek, ezeken keresztül pedig a patikák az elmúlt hetekben hiába rendeltek, nem kapták meg a K-vitamint.

– Mi eddig még nem tapasztaltuk a problémát, hiszen eddig volt raktáron. Nagyon sok helyen még egy havi készlet előfordul, nekünk is most fogyott el egy pár napja. De mivel a mi környezetünkben nem is nagyon laknak kisgyermekes szülők, családok, ezért eddig nem volt emiatt fennakadás – mondta a szolnoki Kossuth téri gyógyszertár egyik munkatársa.

– Van egy darab belőle raktáron, de nálunk nem is nagyon keresik. Ez attól is függ, hogy egy gyógyszertár mellett milyen orvosok rendelnek. Körülöttünk nem dolgozik gyermekorvos – válaszolta kérdésünkre a szolnoki Szent István Patika gyógyszerésze, dr. Kapitány Mónika. A Városmajor Gyógyszertár mellett viszont igen, ott már raktáron sincs a készítményből, bár azóta nem is volt rá igény – tudtuk meg a patika vezetőjétől.

A sokszor egyedülállóként működő vidéki patikákban viszont már nagyobb gondot okoz az átmeneti készlethiány.

– A városban folyamatosan születnek gyerekek, így nagy szükség lenne rá, a napokban szerencsére egy dobozzal sikerült beszereznünk – mondta a tiszaföldvári Kígyó Patika vezetője, dr. Hegedűs Mariann.

Egy másik vidéki patikában pedig hetek óta hiánycikk a K- vitamin, két esetben már nem tudtak adni ilyen készítményt a vásárlóknak.

Importtal orvosolják a gondot

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a napokban közleményt adott ki. Ebben azt írja, ötezer-ötezer doboz K-vitamin behozatalát engedélyezte gyerekek és felnőttek számára a gyógyszer-nagykereskedőnek, hogy a jelenlegi hiány megoldódjon.

A forgalmazó a K-vitamin hiányának okaként gyártási gondot jelölt meg, és mivel jelenleg más K-vitamin injekció nincs törzskönyvezve Magyarországon, az OGYÉI a nagykereskedővel egyeztetve engedélyezte a tízezer tétel behozatalát külföldről, amelyek beszerzése folyamatos.

A gyógyszerhatóság jelezte, a felnőttek számára alkalmazott Konakion 10 mg/1 ml oldatos injekcióból nagyjából négyezer doboz, a gyermekek számára alkalmazott Konakion 2 mg/0,2 ml pediatric oldatos injekcióból pedig nagyjából nyolcezer doboz fogy havonta.