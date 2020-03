A megyebeli sofőrök többsége kopott téli gumikon közlekedik

Megyénk is részt vett a Téligumi Kommandó elnevezésű akcióban, amely során több száz autó abroncsát vizsgálták meg a rendőrök. Mint kiderült, a gépkocsik hetven százaléka téli gumival futott, és az abroncsok fele volt öt évnél idősebb.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Az elmúlt télen országos méretűvé nőtt figyelemfelkeltő akciót levezénylő Téligumi Kommandót két internetes oldal csapata hívta életre az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság bevonásával. A tavaly decemberi, illetve a januári és februári szemlék során több mint 1250 autón ellenőrizték a téli gumik meglétét, a megfelelő, előírt profilmélységet és az abroncsok életkorát. Ugyanis az enyhébb tél ellenére, már 7 fok alatt komoly különbséget jelenthet a felhelyezett téli gumi és az abroncs állapota, különösen a hajnali fagyokra gondolva.

A Téligumi Kommandó eredményeit nézve a legjobb téligumi-arányt Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye mutatta, több mint 90 százalékkal, míg a legalacsonyabb, 44–44 százalékos adatot Vas és Veszprém megyében regisztrálták. A Jászkunságban az autók hetven százaléka futott téli gumival.

– Csak bízni tudunk benne, hogy a nyári gumis autók télies körülmények között, vagyis már 7 fok alatt sem indulnak útnak, mert már így is nagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek nemcsak magukra, hanem a közlekedés összes szereplőjére nézve – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

– A nem megfelelő abroncs ugyanis fagyott, jeges úton akár háromszoros fékutat adhat, ahogy ez a Használtautó.hu-hoz és a Nonstopgumihoz köthető, legnagyobb hazai téligumi-tesztből is kiderült. Míg a jó téli gumikkal havas-jeges körülmények között 18–21 méter közötti fékút adódott 40 kilométer/órás tempóról, addig egy használt téli gumival már 28 méter feletti, egyes négy évszakosokkal 30 métert meghaladó, míg egy nyári gumival 50 métert is meghaladó táv kellett az autónak, hogy megálljon. Ezek a méterek pedig sok esetben élet-halál között jelenthetnek különbséget.

A téli gumiabroncs használatát a téli hónapokra kötelezően előíró országok jellemzően négy milliméterben határozzák meg a minimális profilmélységét. A Téligumi Kommandó során a legalacsonyabb, 3,5 milliméteres átlagos profilmélységet Csongrád megyében látták, ami azt jelenti, hogy ott az autók zöme már bőven cserére érett abroncsokkal fut. Nem sokkal volt jobb a helyzet Bács-Kiskun megyében (4 milliméter), illetve Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében (4,4 milliméter) sem.

– Már a 4–5 éves téli gumik is okozhatnak meglepetéseket, ugyanis ennyi idő után újkori képességeiknek rendszerint már csak szerény részét tudják teljesíteni, természetesen kopástól és használattól függően. A legtöbb, 5 évnél idősebb abroncsot Bács-Kiskun megyében, a legkevesebbet pedig Hajdú-Bihar megyében találtuk – tette hozzá Katona Mátyás.

Megyénkben az öt évnél idősebb abroncsok aránya átlagosan ötven százalékos volt.

Dávid Mónika őrnagytól, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkárától megtudtuk, hogy még decemberben az egyik szolnoki bevásárlóközpont parkolójában ellenőrizték az autógumikat.

– Nem kellett, hogy jelen legyen a gépkocsi tulajdonosa, hiszen senkit nem vontunk felelősségre, csak megvizsgáltuk az abroncsokat. A programnak az volt a célja, hogy lássuk, szükség van-e egy nagyobb szabású akcióra. Két nap alatt több száz autót ellenőriztünk, és teljesen átlagos eredmények születtek. Az új autókon nagyon jó minőségű téli gumikat láttunk, míg a régebbi gépkocsiknál előfordult a nyári gumi is. Nem találtunk viszont olyan járművet, amellyel olyan gond lett volna, ami rendőri intézkedést igényel – beszélt a szolnoki tapasztalatokról Dávid Mónika.

– A téli guminak valóban teljesen más a bordázottsága, és ez nem csak hónál, de esős időben is sokat jelent. Ilyenkor, ha hirtelen kell fékeznünk, hogy elkerüljünk egy balesetet vagy be kell vennünk egy erőteljesebb kanyart, nyári gumival kisebb az esély, hogy sikerül. Megéri rászánni 50–60 ezer forintot egy téli gumira, hogy ne kockáztassuk a saját, és mások életét, ráadásul egy esetleges balesetben az autó is összetörik. Ha szerencséje van a sofőrnek, akkor a pályaelhagyásos balesetnél csak megáll az árokba gördülve, de akár egy fának is nekiütközhet. Ez pedig lakott területen kívül már nagyon sok esetben sajnos halálos kimenetelű.

Nyáron is várható hasonló akció A felmérésnek nincs vége, ugyanis Berzai Zsolt alezredes, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára újabb kampányt is kilátásba helyezett. – A téli ellenőrzés után nyáron immár a Nyárigumi Kommandót is országosan fogjuk megvalósítani a Használtautó.hu és a Nonstopgumi.hu csapatával. Korábbi közös akciónk kapcsán tudjuk, a melegebb hónapokban is jelentős a nem az évszaknak megfelelő abroncsot használók aránya, ami ugyanúgy kockázatos és kerülendő nyáron is, mint télen – hangsúlyozta Berzai Zsolt.