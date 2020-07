A megyében sok pár döntött az esküvő elhalasztása mellett

A vírushelyzet az esküvők szervezésére is rányomta a bélyegét. Jó néhány házasulandó pár döntött a dátum halasztása mellett, nem akartak lemondani a ceremóniát követő mulatozás örömeiről. Mások csöndesen, két tanú előtt mondták ki a boldogító igent. Jó néhányan akadtak azonban, akik kitartottak egy-egy nyári időpont mellett. Így hétvégéről hétvégére lagziktól hangosak az éttermek, birtokok, hotelek, rendezvényközpontok és egyéb helyszínek.

Sok pár önállóan, saját maga szervezi az esküvőjét. Ám akadnak, akik szakértő segítséget kérnek. Csatári Franciska is jó néhány szerelmes számára igyekszik garantálni a nagy nap sikerét. Saját bevallása szerint az ő „párjai” közül senki nem mondta le várva várt eseményt.

– Az persze megesett az időpont módosult. Számomra úgy jött ki az idei év, hogy júliustól kezdődve indultak volna az esküvők. Lesznek ceremóniák ebben a hónapban is, de sok pár döntött úgy, hogy inkább másik dátumot tűznek ki. Ezek a szerelmesek jellemzően a jövő évre halasztották az eseményt, szinte biztos, hogy zsúfolt évnek nézünk elébe – hangsúlyozta az esküvőszervező. Hozzátette, voltak akiknek a szolgáltatók nehezítették meg némiképp a dolgát.

– Megesett, hogy a kiválasztott helyszín a vírushelyzetre hivatkozva nem vállalta, hogy lebonyolítja a lagzit. Így nem kevés munka volt újat keresni. Persze végül minden megoldódott, de egy ilyen helyzet jóval több szervezéssel és stresszel jár – magyarázta Franciska. Jó néhányan az őszben bíznak, így a tervek szerint abban az időszakban is sok esküvőre lehet számítani idén. Tapasztalatai alapján hasonlóan vélekedik a helyzetről Szilágyiné Enyedi Ibolya, mezőtúri anyakönyvvezető.

– Az esküvő lemondása nem nagyon volt jellemző, inkább az időpont eltolás lehetőségével éltek a párok – mondta. Hozzátette, a kitartók” akik ragaszkodtak az eredeti időponthoz, az aktuális korlátozási rendelkezések betartása mellett tudták az esküvőket megtartani. Ez azt jelentette, hogy kezdetben tíz fő, majd a vírus helyzet fokozódásával két tanú jelenlétében fogadtak örök hűséget egymásnak. Kollégája, Katona Krisztián Attila elárulta, azok a párok, akik az időpont elhalasztását kérték, az esetek többségében inkább az őszi időpontokat találták megfelelőnek. A téli időszakra jellemzően nem foglaltak.

– Egyébként a házasságkötések számában évről évre jelentős emelkedés tapasztalható, a jövő évi előjegyzések alapján nem lesz máshogy 2021-ben sem – egészítette ki az anyakönyvvezető.

A szolnoki Nagy Laura néhány hét múlva szűk körű szertartás keretében mondja ki a boldogító igent. Saját bevallása szerint, bár izgultak a veszélyhelyzet miatt, kitartottak a választott dátum mellett.

– Végül is ötvenkét fő lesz jelen. A helyszínt, a fotós, videóst és ceremóniamestert még tavaly lefoglaltuk. Szerencsések vagyunk, hiszem mindenki biztosított minket arról, hogy amennyiben enyhítéseket vezetnek be nyárra, sikeresen megtarthatjuk az esküvőt és a lagzit – mondta a menyasszony. Egyébként kettesben is, két tanúval is megtartották volna a ceremóniát.

– Azért örülünk, hogy mindenki velünk együtt ünnepelhet, ennek mégis így van meg az igazi varázsa – tette hozzá mosolyogva.