A megyében tüzelővel segítik a rászoruló családokat

Bár az időjárás egyelőre még kegyes hozzánk, napokon belül be kell fűteni a lakásokban. A nehéz sorsú családok, egyedülálló idősek már most tartanak a téltől, hiszen nem könnyű előteremteni a tüzelőre valót.

A kistelepüléseken élő rászorulókat segíti az a 2011 óta működő program, melynek keretében megyénk számos önkormányzata is adhat támogatásként tüzelőt a téli időszakban a rászorulóknak.

Ebben az esztendőben az országos támogatásból összesen 122,9 millió forint jut térségünkbe. Az évek során ötszörösére emelkedett a támogatás kerete. Célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége.

A megítélt támogatás mértékének ismeretében az önkormányzatok döntik el, hogy kiket részesítenek támogatásban: tűzifát, illetve szenet vehetnek, amit a saját rendeleteiknek megfelelően ingyenesen osztanak el a rászorulók között.

A kormány az előző évi fűtési szezonban négymilliárd forinttal támogatta a kistelepüléseket, a téli rezsicsökkentés keretében pedig újabb egymilliárd forint kiegészítő támogatást biztosított szociális tüzelőanyag-vásárlásra.

Zagyvarékas idén 4,2 millió forint értékben jutott tüzelőanyag-támogatáshoz. Jánosi József polgármestertől megtudtuk, ebből 239 köbméter keménylombos tűzifát tudnak beszerezni. A településen sok a rászoruló, mindén évben 200-300 között van azon igénylők száma, akik jogosultak erre a támogatási formára.

A kérelmek beadása jelenleg is folyamatban van. A polgármester elmondta, amennyiben megszavazza a bizottság, önerőből idén is vásárolnak még tűzifát, így azokat is segíthetik tüzelővel, akik nem felelnek meg ugyan a belügyminisztériumi feltételeknek, de rászorulók, jellemzően ilyenek a kispénzű nyugdíjasok.

Tiszapüspökiben idén mintegy 260 család kap szociális célú tűzifa-támogatást, összesen négymillió forint értékben. Háztartásonként ez 10-12 mázsa fát jelent.

– Nagyon örülünk a segítségnek, hiszen Tiszapüspökiben erre nagy szükség van – mondta Bander József polgármester.

– Most ugyan kevesebb család részesül belőle, mint tavaly, hiszen akkor körülbelül háromszázan kaptak a tűzifából, idén viszont egy másik, rezsicsökkentő pályázaton is lehet támogatást kapni a fűtési költség csökkentésére, és akár szén- vagy gázpalackvásárlásra is fordíthatják az arra rászorulók. Ez a forma jelenleg igénylési szakaszban van – tette hozzá a településvezető.

Tiszabőn viszont nem kapnak idén szociális tűzifát a lakosok. Pedig az itt élő mintegy ötszáz család szinte mindegyike hátrányos helyzetű.

– Sajnos elutasították a kérelmünket. Mivel adósságrendezési eljárás alatt áll a település, a hárommillió forintos önerőt, vagyis a fuvardíjat nem tudnánk kifizetni.

– Tavaly a Máltai Szeretetszolgálat biztosította ezt az összeget, idén bíztunk benne, hogy valamilyen más forrásból, pályázatból vagy felajánlásból megoldjuk, de nem sikerült – tájékoztatta hírportálunkat Bíró Zoltán alpolgármester.

Bár a szociálistűzifa-programban Kunhegyes lakosságszáma miatt nem vehet részt, a hagyományoknak megfelelően mégis segítik a szükséget szenvedőket. Minden esztendőben a karácsony előtti időszakban segítenek több száz rászoruló családon ily módon.

Megyénkben a legnagyobb összegű támogatást, 6,7 millió forintot Tiszabura kapta. Hogy pontosan kinek és hány családnak tudnak segíteni, még nem tudni. Több mint százan jelezték igényüket, a támogatottak köréről egy bizottság fog hamarosan dönteni.

– Természetesen nagyon örülünk a támogatásnak. Csak egyetlen gondunk van, még nem tudjuk, hogyan és miből tegyük hozzá az egyéb kiadásokat, mint például a szállítási költségeket – jegyezte meg kérdésünkre Nagy Imre, Tiszabura polgármestere.

Februárig osztják ki a tüzelőt

A 2018/19. évi pályázati kiírás alapján 2320 települési önkormányzat, köztük megyénkből ötvenhárom település nyújtott be érvényes támogatási igényt.

A települések a vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2019. február 15-éig osztják ki, a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje március 31-e. A támogatás felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé 2019. április 15-éig kell elszámolni.