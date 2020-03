A megyei boltokból is eltűnhetnek a műanyag szatyrok

Egyre tudatosabbak a vásárlók megyénkben is. A nagyobb áruházláncok már szinte teljesen átálltak a környezetkímélő anyagokra.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Elmondásuk szerint évről évre kevesebb fogy az egyszer használatos műanyag bevásárlószatyrokból, míg a nagyobb, többször felhasználható táskák iránt fokozottabb az érdeklődés.

– Próbálok minél kevesebb nejlonzacskót összeszedni vásárlás közben, de ezeket otthon mindig újra felhasználom. A reklámszatyrok helyett vászontáskával járok bevásárolni. Mindig van nálam, kettő is, így biztos, hogy sosem kell szatyrot vennem a boltban – árulta el Petra az egyik szolnoki nagyáruházban.

– Én már szinte teljesen száműztem a műanyag szatyrokat, zacskókat az életemből. A zöldséget, gyümölcsöt, de még a pékárukat is kimosható, többször használható textilzsákban viszem haza a boltból. Szerencsére már szinte mindenhol megengedik, hogy a saját tasakomat használjam – fűzte hozzá Petra barátnője.

– Évekkel ezelőtt indítottunk egy belső fejlesztési programot, melynek célja a felhasznált műanyag csomagolások és eladott műanyagból készült termékek mennyiségének jelentős csökkentése volt – számolt be hírportálunknak Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. – A műanyag bevásárlótáskák helyett számos más környezetkímélő megoldást alkalmazunk, valamint a vásárlók az élelmiszerek beszerzésekor is több környezetbarát lehetőséggel találkozhatnak az üzletekben. A pékáruk esetében például már megvalósult a műanyagot kiváltó ablakos papírzacskók használata, tavaly januártól pedig a friss tojás is kizárólag papírcsomagolásban kerül a kosarakba.

Tavaly óta többször használatos zöldség-gyümölcs tároló­tasakokat is kínálnak a SPAR üzleteiben. Decembertől pedig ennek mintájára már a pékárukat is többször használható zacskókban vihetik haza a vevők. Az akár évekig használható, tartós tasakoknak köszönhetően kisebb mennyiségű műanyag halmozódik fel a környezetünkben.

A SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tavaly ősszel elindított egy új kezdeményezést is. A jótékonysági szervezet tiszaburai varróüzemében foglalkoztatott, hátrányos helyzetű lányok és asszonyok által készített vászon bevásárlótáskákat értékesítik a SPAR áruházakban.

Maczelka Márktól megtudtuk, hogy már hónapok óta nem rendelnek műanyagból készült bevásárlótáskákat, hanem a maradék készleteket futtatják ki. Így értelemszerűen a környezetbarát, többször használatos megoldások fogynak jobban, de évről évre növekszik a környezettudatos vásárlók száma is.

A Tesco sajtóosztályának munkatársa megkeresésünkre elmondta, áruházláncuk a környezetvédelmi intézkedéseivel az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak útmutatását követi. Ezen dokumentum irányozza elő, hogy a vállalatok 2030-ig jelentősen csökkentsék hulladékukat, és törekedjenek az újrahasznosításra, illetve újrafelhasználásra.

– Tavaly év elején jelentettük be, hogy 2020 végére eltávolítjuk a nehezen újrahasznosítható anyagokat a saját márkás termékeink csomagolásából, 2025-re pedig száz százalékban újrahasznosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá tesszük ezeket – állt a sajtóosztály válaszában.

– Első lépésként saját márkás hűtött italaink és smoothie-jaink palackját cseréltük le újrahasznosított anyagból készült r-PET-palackokra. Tavaly szeptemberben pedig sajátmárkás édességek, tojások és energiaitalok kaptak új csomagolást. A nápolyik, kekszek polisztiroltálcáit könnyen újrahasznosítható PET-tálcákkal váltottuk ki, amivel a Tesco közép-európai működésében évente mintegy 6,5 tonnával kevesebb nem újrahasznosítható műanyagot használ fel a termékeihez.

– Az édességek mellett a fürjtojásokat is r-PET-dobozokba csomagoljuk, és lecseréltük az energiaitalok csomagolására használt zsugorfóliát is, ami további évi öt tonna csomagolóanyag újrahasznosítását teszi lehetővé. Emellett tavaly november óta az online bevásárláshoz korábban választható műanyag szatyrok helyett újrahasznosított papírtáskákat kínálunk.

– A műanyagszatyrok kivonásával közel 60 százalékkal tudjuk csökkenteni azok évi mintegy egymillió darabos mennyiségét. Habár üzleteinkben kaphatóak egyszer használatos műanyag bevásárlótáskák, jól látható, hogy egyre kevesebb fogy belőlük, mennyiségük évről évre mintegy 10 százalékkal csökken, míg a nagyobb, többször felhasználható táskák iránt fokozottabb az érdeklődés.

Pozitívan fogadják a vevők az új megoldásokat

A COOP Szolnok Zrt. üzleteiben továbbra is elérhetőek az egyszer használatos műanyag zacskók, de egyre több alternatív megoldást kínálnak: ökotáska, komposztálható szatyrok, tartós bevásárlótáskák, műanyag helyett papírtasakok.

– Folyamatosan csökkentjük az egyszer használatos műanyag tasakok felhasználását. Ezért kínálatunkban elérhetővé tettük a sokszor felhasználható, tartós megoldást jelentő zöldség-gyümölcs tasakokat – fejtette ki Gálik András, a COOP Szolnok Zrt. marketingvezetője. – Lehetőséget biztosítunk vásárlóinknak, hogy a zöldséget, gyümölcsöt, pékárut saját tartós tasakokban vigyék haza.

– A helyben sütött, friss pékárunál ma már kizárólag papírtasakokat kínálunk, melyek sokkal környezetkímélőbbek a műanyag csomagolóanyagoknál. A vevők visszajelzései szerint elmondható, hogy vásárlóink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra, pozitívan fogadják a környezetkímélő megoldásokat, így tovább csökkenthetjük az egyszer használatos termékek körét, és bátran bővítjük a környezettudatos megoldásokkal kapcsolatos kínálatot.