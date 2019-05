A megyeiek megbíznak az autószerelőjükben

Bár a magyar autótulajdonosok döntő többsége szerelőre bízza a meghibásodott gépkocsija javítását és az ehhez szükséges alkatrészek beszerzését, azért egyre nő köztük azoknak a száma, akik a saját kezükbe veszik az irányítást.

Minden negyedik autós vásárol maga alkatrészeket, sőt, közülük 19 százalék arra is vállalkozik, hogy kisebb-nagyobb javításokat elvégezzen a járművén – derült ki a legfrissebb felmérésből.

A válaszadók 42 százaléka ugyan még mindig a szerelőre bízza a szükséges alkatrészek megvételét, de 23 százalék már jobban bevonódik ezek kiválasztásába.

Utóbbiak egyeztetik a szerviz munkatársával a szóba jöhető termékeket, és vele közösen döntenek egyik vagy másik megvétele mellett. A megkérdezettek 10 százaléka viszont egymaguk döntenek az alkatrész típusáról, ami aztán az autójukba kerül.

Kézér Zoltán, a zagyvarékasi Kézér Autószerviz tulajdonosának tapasztalata szerint egyre többen viszik be hozzájuk úgy az autót, hogy már a szükséges alkatrészeket is megvették hozzá. Ez azonban számos buktatót rejthet.

– Az egyik, ha nem pontosan azt az alkatrésztípust veszi az ügyfél, ami a javításhoz szükséges. Ez elég gyakran előfordul, és amíg beszerzi az új tartozékot, addig ott áll az autó a szervizben, és fogja a helyet – magyarázta Kézér Zoltán.

– A másik a minőség problémája. A legtöbben úgy gondolják, hogy az 500 és a 3000 forintos olajszűrő is ugyanazt tudja, pedig az ár valamilyen szinten a minőséget tükrözi. Vagyis a háromezer forintos szűrő látja el valójában azt a feladatot, amit kell, a legtöbben mégis az olcsóbbat veszik meg.

– Ha ezt beszereljük a járműbe, és később a minősége miatt tönkremegy az autó, nem a boltba fog visszamenni az ügyfél, hanem nálunk csapódnak le a garanciális problémák. Ha pedig a rossz szűrő miatt még a motor is meghibásodik, akár per is indulhat, hogy kiderüljön, ki hibázott.

– Hogy védjük a saját érdekeinket, inkább azt mondjuk, hogy hozott anyagból nem dolgozunk. Abban azonban, hogy az ügyfél maga veszi meg a szükséges tartozékokat, sajnos partnerek a kereskedők is.

– Én központilag szabályoznám, hogy bizonyos alkatrészeket, ilyen például a futómű és a fék, ne adhassanak el bárkinek. Emellett ott van még a veszélyes hulladék kérdése is, hogy ha valaki maga szereli meg az autót, hova teszi a fáradt olajat vagy a régi akkumulátort? – vetette fel a szakember, aki hozzátette, nem egyszer vittek már be hozzájuk műszaki vizsgára autót úgy, hogy az ügyfél közölte, ő otthon megjavított rajta mindent, hogy csökkentse a költségeket. Ilyenkor azonban látszanak a szakszerűtlen beavatkozás nyomai, amely hagy némi kívánnivalót maga után.

Péntek László, a szolnoki Nesztor-Autó tulajdonosa úgy látja, nem gyakori, hogy az ügyfeleik maguk veszik meg a szükséges alkatrészeket, de azért előfordul.

– Egy átlagos autós nem szívesen bajlódik a beszerzéssel, még az abroncsokéval sem. Inkább bemegy egy szervizbe, ahol meg is veheti, rá is szerelik, és még tárolják is neki a régi autógumikat – mondta Péntek László.

– Természetesen hozhat az ügyfél alkatrészt, de nem szeretjük, mert általában mindig gond van vele. Emellett komoly dilemmát okoz, hogy például a nem megfelelő olajat kinek a felelősségére öntsük bele az autóba, ha a tulajdonos ezt kéri tőlünk.

– Éppen ezért a számlán is mindig feltüntetjük, hogy hozott alkatrészből történt a javítás, de ez tényleg nem jellemző. Az viszont gyakrabban előfordul, hogy az ügyfél egyeztet a szervizvezetővel, hogy milyen alkatrész kerüljön az autóba, hiszen több lehetőség is van.

Útmutató alapján szervizelnek

Péntek László szerint vannak olyanok, akik otthon végzik el az olaj- vagy a kerékcserét, viszont a többség inkább ezek megoldását is a szervizekre bízza. A mai modern gépjárművek javítása pedig otthoni körülmények közt lényegében megoldhatatlan, hiszen ezek már annyira bonyolultak, hogy speciális célszerszámokat igényelnek.

– A szervizeknek viszont ebben is van egy nagy előnyük, rendelkeznek részletes javítási útmutatóval. Ez egy online elérhető ismertető, amely minden autómárka és minden típus javításához szükséges dokumentációt tartalmaz. Ebben az adott szerviz pontos menete is le van írva – tudtuk meg Péntek Lászlótól.