A megyénk kistelepüléseit járja a kormányablakbusz

– A kormányab­lakbusz része az ügyintézői kultúra fejlődésének. Ahogy egyre gyorsabban, egyre hatékonyabban, egyre több ügyet intézhetnek ügyfeleink egy helyen, úgy nyitni kellett afelé is, hogy a kormányablakok szolgáltatásait ne csupán helyhez kötötten lehessen elérni – részletezte a busz előnyeit a megyei kormánymegbízott.

Dr. Berkó Attila hírportálunkkal azt közölte, hogy bár számos kormányablakos és hatósági ügyet lehet ma már online is intézni, bizonyos ügyek személyes megjelenéshez kötöttek. Ezt teszi kényelmesebbé a kormányablakbusz, mely elsősorban a falvakban élők, az idősek, a mozgásukban korlátozottak számára jelent nagy segítséget.

– Első szolgálati napján magam is a helyszínen győződhettem meg a busz pozitív fogadtatásáról. Mindjárt az első nap hetvenhét ügyet intéztek el a járműben, és huszonegyen kaptak tájékoztatást – taglalta dr. Berkó Attila.

Hozzátette, mindez nem jelenti azt, hogy a jármű kizárólag a kistelepüléseket járja majd. Leparkol rendezvényeken, iskoláknál, kórházaknál, vagyis olyan helyeken, ahol szükség lehet az iratok gyors pótlására.

Megtudtuk, a kormány­ablakbuszokban intézhetők a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal, parkolási igazolvánnyal, tulajdoni lappal kapcsolatos ügyek. Indítható erkölcsibizonyítvány-igénylés, kérhető tajkártyamásolat, regisztrálni lehet ügyfélkaput, és felvehető a diákigazolványhoz szükséges NEK-adatlap is. Biztosított személyek esetében lehetséges az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása, valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez szükséges meghatalmazás, illetve törvényes képviseleti jogosultság is rögzíthető. A kormányablakbuszban átveszik és továbbítják a más hatóságokhoz tartozó kérelmeket. De információ kérhető kormányablakos, szociális igazgatási és általános ügyekben is.

A hétfőn elindult kormány­ablakbusz első útja Tószegre, Tiszajenőre és Rákóczifalvára vezetett. Kedden Cserkeszőlő, Öcsöd, Kengyel következett, míg szerdán Nagykörűre, Kőtelekre és Besenyszögre látogatott el a „járat”.