A mindennapokban is sokat tehetünk a környezetünkért

Napjaink egyik legfontosabb témája a környezetvédelem. Érdemes minél többet foglalkoznunk a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémákkal, hogy földünk ép és egészséges maradjon utódaink számára is. Fontos, hogy ne csak környezettudatosak legyünk, hanem cselekedjünk is! Mi, egyszerű emberek is hozzájárulhatunk apró dolgokkal természetünk épségéhez.

Alapvető elvárás, hogy egy háztartásban csökkentsük a háztartási hulladékot. Nem is gondolnánk, hogy számtalan dolog van, amit környezetszennyezés nélkül is meg tudnánk csinálni. A legnagyobb problémát az egyszer használatos műanyagok jelentik. Ez a tengeri hulladék mintegy hetven százalékát teszi ki. Ide tartoznak a szívószálak, fültisztító pálcikák, egyszer használatos ételhordók, poharak, evőeszközök, és még sok minden más. Nem muszáj lemondanunk ezekről, csak környezettudatosabb megoldást kell keresnünk.

Rengeteg lehetőség közül választhatunk, ilyen például a fém szívószál, bambuszfogkefe, bambuszpohár, textilszalvéta, fém evőeszközök, csatos üvegek, fa nyelű fésű, mosható törlőkendő. Egy kis odafigyeléssel és némi praktikával a háztartási hulladék jelentősen csökkenthető. A háztartáson belül a hulladék egyharmadát szerves anyagok teszik ki. Ezek nem környezetszennyezőek, mégis találhatunk jobb módot a felhasználásukra. Készíthetünk például komposztot. A készítésének módjáról különböző weboldalakon tájékozódhatunk. A komposzt javítja a talaj minőségét, erősíti a növényeket és véd az eróziótól. A vásárlások alkalmával a nejlonszatyrokat helyettesíthetjük vászontáskával, és a zöldségeket, gyümölcsöket kis vászontasakokba helyezhetjük. Több üzletben találhatunk ma már lebomló anyagból készült háztartási csomagolóanyagokat.

Elromlott tárgyainkat, elektronikai eszközeinket próbáljuk szakemberrel megjavíttatni. Amennyiben már nem lehet, az arra kijelölt tárolóban helyezzük el! Felesleges ruháinkat adományozzuk az arra rászorulóknak! Próbáljuk meg kerülni a felesleges csomagolásokat. Egyre több, úgynevezett „csomagolásmentes” boltot találunk, ahol sokféle utántölthető tisztálkodószer, tisztítószer és élelmiszer is fellelhető. A munkában, iskolában a PET-palackokat helyettesíthetjük kulaccsal, és készíthetünk otthon magunknak ebédet a bolti helyett. Mindannyian felelősséggel tartozunk természeti és környezeti értékeink megőrzéséért. Földünk jövője rajtunk múlik. Tegyünk érte, míg nem késő!