A modellezősátor volt a legnagyobb és legnépszerűbb attrakció

Ikonikus gépek, motorok, személyautók, fiataltól az idősig, kicsitől a nagyig. Rekkenő hőség fogadta a nyolcadik Veterán-Különleges Járművek Találkozója és Gasztronómiai Fesztiválra kilátogatókat.

Minden év augusztusában szót kér magának a Tisza-tó térségének egyik csendes, de annál aktívabb kis faluja: Tiszaörs. Ehhez a közösséghez fűződik a látványos veterán járművek találkozója.

Évente egyszer különleges és old-timer járgányok százai vonulnak fel a tiszaörsi szabadidőközpont névre hallgató hatalmas, zöld rendezvénytéren. Idén is több száz kétkerekűt, régi és új személyautót, katonai teherautót, valamint mezőgazdasági gépet nézhettek meg az érdeklődők.

A nyári meleg ellenére sokan látogattak ki a rendezvényre, ahol délelőtt színpadi műsorok és főzőverseny, gyerekprogramok, este pedig koncertek garantálták a jó hangulatot. Fellépett a Karthago és a Jump Rock Band.

A legnépszerűbb most is a modellezősátor volt, egyszerre akár százan is megcsodálhatták a különböző munkagépek és járművek hiteles, méretarányosan kicsinyített mását.