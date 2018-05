A nagyvárost hagyta ott a tiszafüredi háziorvosi praxisért a fiatal házaspár

Egy fiatal orvos házaspár, akik a nagyvárosból vidékre költöztek. A mentőhelikoptert és tüdőklinikát háziorvosi praxisra cserélték. Érdekes példát szolgáltatnak napjainkban. Nem külföldön vagy a Dunántúlon, hanem a Tisza partján, egy kisvárosban találták meg, amit kerestek.

Legyen szó bármilyen foglalkozásról, jellemzően vidékről a nagyvárosok felé mozognak a fiatalok. Örömteli, ha a megszokottól eltérő példával találkozik az ember. Ilyen Keller János és Dávid Judit Sára esete is.

Előbbi mentőorvos, Raka­mazon született, az egyetemet Debrecenben végezte. Főállásban a mentőknél dolgozott, később a légi mentőkhöz került. Most csinálja háziorvosi szakvizsgáját.

Felesége Nyíregyházán született, ott járta az iskolát is. Az egyetem miatt került Debrecenbe, egy ideig a tüdőklinikán tevékenykedett.

Mivel eddigi pályájuk nem volt családbarát, a megállapodás mellett döntöttek. Két évvel ezelőtt, 2016-ban találkoztak a hírrel, hogy Tiszafüreden két háziorvosi körzet is betöltetlen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eleinte ismeretlen volt a hely számukra, több mint fél éven keresztül ingáztak Debrecen és Tiszafüred között. Ismeretlenül döntöttek a váltás mellett, csak később szembesültek vele, milyen gyönyörű környezetbe érkeznek. Végül 2017 júniusában a Tisza-tó parti kisvárosban telepedtek le.

– Úgy érzem, itt megtaláltuk a harmóniát munka és család között. Ez egy nagyon fontos fordulópont volt az életünkben – vélekedett Judit.

Tizenegy éve házasok, két gyermekük van. Blanka hétéves, Vilmos még óvodába jár. Igyekeznek kihasználni az új környezet adta lehetőségeket.

Szeretnek kerékpározni, János tagja a helyi vadásztársaságnak, kosárlabdázik, van egy lovuk is. Hogy felvegyék a ritmust, beiratkoztak egy kishajóvezetői tanfolyamra is, nemsokára a vizet is meghódítják. Judit alapvetően zenésznek készült, mai napig él e hobbijának Debrecenben.

– Eleinte hiányzott a megszokott kulturális élet, de kellemesen csalódtunk, hogy milyen programlehetőségek, pezsgő élet van Tiszafüreden és a környéken – osztották meg kellemes tapasztalatukat.

Előrelépés volt tehát számukra Tiszafüredre költözni, de a háziorvoslás másabb, mint amihez eddig szoktak. Kevésbé emlékeztet futószalag melletti munkára, több idő marad az emberekre.

– Tiszafüreden érződik, hogy város, az emberek is úgy viselkednek. Nincs falusi érzésünk, mindenki ismer mindenkit, de megvannak a kellő távolságok – magyarázta János.

Érdekes jelenségre hívták fel a figyelmet. Helyben hajlamosak vagyunk negatívan látni a helyi egészségügy helyzetét. Ezzel szemben az ő tapasztalatuk teljesen más.

– Nagyon kedvezőek a feltételek. Gyorsan megtörténnek a szükséges vizsgálatok, legyen az labor vagy röntgen. Nem kell heteket, esetleg hónapokat várni, mint a nagyobb városokban – állapította meg Judit.

Hozzátette: ráadásul sok vizsgálat elérhető helyben, amiért nem kell elutazni máshová. Sokszor előfordul, hogy a beteg még a rendelési idő vége előtt visszaér az adott vizsgálatról. Ez nagy előny, hiszen rögtön meg tudják beszélni a további teendőket.

A városban nem lassítják a munkát az egészségügyi várólisták

– Ezt a gyorsaságot, amit itt tapasztalunk az egészségügyben, egy nagyváros nem tudja nyújtani – fűzte hozzá János. Akadnak helyiek, akik árnyaltabban látják a saját helyzetüket, pedig jól felszerelt az egészségügyi ellátás. Gördülékenyen folynak a vizsgálatok, a várólisták nem lassítják a munkát. Kiemelték kollégáikat, akik segítőkészen fogadták őket, megkönnyítve a munkakezdést. Hosszú távra terveznek a Tisza-tó partján, örülnek, hogy belföldön találtak lehetőséget.