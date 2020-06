A nehéz időszakban érdemes figyelni a pénzügyekre

– Eddig sem volt könnyű eligazodni a különböző hitelek, kölcsönök kínálta lehetőségek világában, a megváltozott helyzetben pedig még több dologra érdemes odafigyelni. Ha tájékozottak vagyunk, a zsebünkben is több pénz maradhat – mutatott rá dr. Baran Alexandra ügyvéd, irodavezető.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat megyeszékhelyenként ingyenes és független szakértői tanácsokkal látja el a lakosságot. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a szolnoki iroda és a rendszeres jászberényi kitelepülés személyes ügyfélfogadása ideiglenesen szünetel. A szakértők telefonon, valamint elektronikus és postai úton adnak választ a megkeresésekre. Az iroda elérhetőségeiről a penzugyitanacsadoiroda.hu oldalon tájékozódhatnak a fogyasztók – tájékoztatott az irodavezető.

Elmondta, hogy a lakosok továbbra is leginkább hitelekkel, biztosításokkal, követeléskezeléssel kapcsolatos panaszokkal keresik fel a hálózatot. A veszélyhelyzetben megnőtt a családi csődvédelemmel és a fizetési moratóriummal kapcsolatos megkeresések száma.

– A Járási Hivatalok Családi Csődvédelmi Szolgálatánál kezdeményezhető adósságrendezési eljárás megoldást nyújthat nagyobb összegű tartozás rendezésére. A hitelezőkkel való megegyezés hosszú távra megnyugtató lehet a bajba került adósoknak. Ezenkívül előnye, hogy a kérelem benyújtását követően nem indítható új végrehajtás az adós ellen, és a folyamatban lévő eljárások szünetelnek. A jelenlegi helyzetben ezek az adósok is fizetési haladékot kaptak, tehát a megállapított fizetési kötelezettségüknek december 31-ig nem kell eleget tenni – tette hozzá dr. Baran Alexandra.

A szakértő szerint az adósoknak kedvező lehetőség a hitelekre nyújtott fizetési moratórium, azonban aki tudja, érdemes tovább fizetni a törlesztőrészleteket, hiszen a kölcsönként felvett tőke a moratórium alatt is kamatozik.

– Sajnos, több olyan ügyben kerestek már meg minket, ahol a szolgáltató felmondta a hitelszerződést, és követeléskezelő hajtja be az adós tartozását, ennek ellenére a fizetési moratóriumra hivatkozva az ügyfelek a részleteket nem törlesztik. Fontos, hogy a már felmondott szerződésekre nem vonatkozik a haladék, így azokat továbbra is fizetni kell – tudtuk meg.

Segítenek a kérelmek kitöltésében

Kevesen tudják, hogy méltányossági ügyben is lehet Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni. Ezt akár a követeléskezelés vagy végrehajtási eljárás megindulását követően is megtehetik az ügyfelek, amikor az adós például személyi körülményei, jövedelmi, vagyoni helyzete miatt nem tud fizetni – tájékoztatott dr. Baran Alexandra. Az irodák a kérelmek kitöltésében is segítik az ügyfeleket, akiknek így lehetőségük adódik a fogyasztói jogvitájuk bírósági eljáráson kívüli rendezésére. A szolnoki iroda elérhetősége: 5000 Szolnok, Szapáry út 19. fszt. 8., tel.: + 36 70 607 2186, e-mail: [email protected]