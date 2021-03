A nyolcvanhoz közelítve is az órásszakma az élete Borzi Károlynak

Még mindig remek a „ketyegője” a nyolcvanas évei felé járó iparosnak. No persze, egy valamire való, máig aktívan működő órás, kinek szíve-lelke a szakmája, nem is mondhat mást. Borzi Károly éppen félszáz esztendeje vette át mestervizsga-oklevelét, e jubileum kapcsán kopogtattunk be Baross úti üzletébe.

A Napsugár Gyermekház melletti tenyérnyi építménysoron évek óta sűrűn jönnek-mennek a vállalkozók, cserélnek gazdát a bérlemények. Rendre a gyakorta meg-megújuló cégérek mutatják, ott – két kivétellel – nem az állandóság az úr. Az egyik parányi üzletecskében évtizedek óta Válik János köszörűs, a másikban Borzi Károly órás a bérlő. Előbbi hetvennyolc, utóbbi hetvenkilenc esztendős. Jani bácsit – mint a megyei VOSZ által tavaly év köszörűse díjjal kitüntetett szakembert – tavaly októberben mutattuk be olvasóinknak. Károly türelmesen „kivárta a sorát", az ő portréját most készítettük el. Egyébiránt ő 2017-ben volt térségünkben az év órásmestere. Belépve műhelyébe, a pult előtt és mögött is – kis túlzással – csak annyi hely van, hogy épp megfordulni tud az ember. De minek is nagyobb tér? Még a legméretesebb falióra-javításhoz sem kell túl nagy munkaasztal. Muszáj azonban egy szék, melyen ülve Károly tüsténkedik. – Tősgyökeres szolnoki vagyok, de családunknak itt-ott vannak ágai – beszéltettük meg az idős mestert, miközben szinte megállás nélkül nyitottak be hozzá a szakmai hozzáértését igénylő ügyfelek. Néhány elemcsere közben azért sok mindent megtudtunk róla. – Egy Koszorú utcai házban nőttem fel. Annak az épületnek a szomszédságában, ahol a belváros egyik neves órásának, Ujhelyi Imre bácsinak volt az üzlete. Amikor az ötvenes évek végén tisztességesen elvégeztem a rám terhelt nyolc elemi iskolát, a mester megszólított: volna-e kedvem nála dolgozni? Én meg rávágtam: Volna! – Így kezdődött a pályafutásom. Annak a kis jövedelemnek, amit kaptam, én is örültem, meg a szüleim is. Három évig voltam kisinas Imre bácsinál, majd pedig elhelyezkedtem a belvárosi Vasipari Vállalatnál, melynek volt egy órásrészlege. Itt '61-től '71-ig, tíz éven keresztül dolgoztam, mikor is, ennek idén éppen ötven esztendeje, Debrecenben letettem a mestervizsgát, és kiváltottam az iparos engedélyt. – Béreltem egy kis üzletet – a hely szerencsés véletlen – a Koszorú utcában, s a magam uraként ott működtem harmincnégy éven keresztül – emlékezett vissza a (h)őskorra Borzi mester. Károly bácsi elmesélte, hogy a rendszerváltás előtt még szinte csak rúgós, felhúzós, analóg órákat javított. Akárcsak napjainkban, mindig is jó volt a szeme, nem reszketett a keze. A mütyür alkatrészeket apró szerszámokkal illesztette a helyére. Apropó, alkatrészek! Azokért a fővárosba kellett feljárni, ez a program mit sem változott az évtizedek során. Aztán, a nyolcvanas évek vége, kilencvenes évek eleje felé berobbant a digitális forradalom. – Ezekbe a modern órákba szinte csak elemet kell cserélni, meg talán szíjat. A „motorja" egységekből áll, melyek, ha elromlanak, javítani aligha lehet. Az órát kell akkor kicserélni, a rosszat dobhatjuk a szemétbe – mondja az új világról a régi mester. Károly rámutat a szakma jelenkorára is. – Egykoron még tizenegy órás működött a városban, ma már csak öt. A fővárosi képzőműhelyből a szakmát tanulókat rendre mesteremberekhez helyezték ki gyakorlatra. Összességében közel hatvan tanuló volt a kezem alatt, de legtöbbjük nem ebben a szakmában helyezkedett el. Két, Szolnokon elnevesült tanoncom van, Bencsik Gyuri és Oláh Karcsi, akiknek manapság is ez a hivatásuk – említi meg diákjait, akikről állítja, miután saját vendégkörük van, egyikük sem konkurenciája a másikuknak. – Azt gondoltam, ahogy öregszem, úgy lesz majd kevesebb munkám. A fenét! – szögezte le az éltes kora ellenére fizikailag és szellemileg is topon lévő órás. – Naponta átlagban úgy tíz-tizenöten térnek be a műhelybe. Elemcserére ma ugyanúgy szüksége van az embereknek, mint a régi órák javítására. Divatja van ma a korabeli fali- és kakukkos órák használatának. A fiatalok pedig előhúzták a fiókok legmélyéről apjuk, nagyapjuk, dédapjuk felhúzhatós karóráját, de még az antik zsebórákat is előszeretettel hordják. – Nekem meg az a szerencsém, hogy kézzel, lábbal, szemmel bírom még. A „ketyegő" is jól működik, a bajok ezidáig elkerültek. Egy kicsit az bánt manapság, hogy el kellett adnom a hobbimat. Miután eleve kertes házban élek, és van elég teendő itthon is, nem hiányzott már a gyümölcsös körüli feladat…