A nyugdíjasklubok programjait is átírja a vírus negyedik hulláma

Az esztendő vége felé haladva, elsősorban az óvatosságra fókuszálnak a megyeszékhely nyugdíjasklubjai. Mint megtudtuk, a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt több közkedvelt klubrendezvény is elmarad majd.

– A nyugdíjasok körében szinte mindenki be van oltva, csak olyanokról tudok, akik valamilyen betegség miatt nem vehették fel az oltást, ezért nincsenek védve. Nagyon sokan azonban már a harmadik oltást is megkapták – tájékoztatta hírportálunkat a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke.

Lászlóné Nagy Ilona elmondta: tapasztalatai szerint mindez igen komoly biztonságérzetet ad, még akkor is, ha hallják, az oltottak is elkaphatják, hordozhatják a koronavírust. Egyértelműen bátrabban élnek a nyugdí­jasok is.

– A mi korosztályunk szabálykövető, hordjuk a maszkot, távolságot tartunk, kezet mosunk, igyekszünk védekezni, ahogy lehet. Ám mostanra azért egyre jobban behúzódik mindenki – tette hozzá az egyesület vezetője.

Lászlóné Nagy Ilona kiemelte: az elkövetkezendő időszakban nem szerveznek kirándulást, sőt, klubjaik egy része már klubfoglalkozásokat sem tart. Főleg a valamilyen betegség mentén szerveződött nyugdíjasklubok „zárták be” már most az évet, így csak interneten, telefonon tartják majd a kapcsolatot.

– Mások viszont még az Erzsébet-, illetve a Katalin-bált szervezik. Nem egyformán viszonyulnak tehát a járvány erősödéséhez a nyugdíjasok sem. Nehéz lemondani a társas összejövetelekről, hiszen sok idős ember számára a klubélet pótolja a hiányzó, vagy távol lévő családot. Különösen nehéz ez a karácsonyi ünnepeken – tudtuk meg.

– Mi az egyesületben november 9-én jöttünk össze a Civil Házban, és óvatosságra intettük a tagjainkat. Évente szép gesztusként az Aba-Novák-Agóra Kulturális Központ Szeretet és békesség órája címmel karácsonyi műsorra hívja az egyesületünk tagjait annak viszonzásaként, hogy egész évben a kiállításokon teremőrként segítjük a munkájukat. Értesítettek bennünket, hogy a járványhelyzet miatt most ez a rendezvény elmarad – folytatta a vezető. Majd emlékeztetett: elmarad az egyesület által tervezett nagy karácsonyi ünnepség is, melyre pályázati támogatást is nyertek. S habár nagyon készültek a jeles eseményre, nem kockáztatják meg a tagság egészségét.

– Lehetőséget kaptunk arra, hogy egy évvel elhalasszuk a rendezvényt. Bízunk abban, hogy néhány hónap múlva újra szabadon találkozhatunk – zárta mondandóját Lászlóné Nagy Ilona.