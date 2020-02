A pályakezdőknek is segítséget nyújtott a szolnoki rendezvény

Különleges közösségi esemény helyszíne volt a Szolnoki SzC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumának B épülete szerdán. A Tiszaligetben mintegy száz diák vett részt az Ötletverseny elnevezésű rendezvényen.

– A United Way Magyarország egyik programja ez. Az a cél, hogy olyan ötleteket vitassunk meg, amelyek később akár a saját vállalkozásuk alapját is jelenthetik. Emellett az ehhez szükséges készségek fejlesztésében is segítünk – részletezte a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány munkatársa, Lencse-Csík Orsolya.

Az eseményen a diákok összeírták saját ötleteiket, amelyek közül a szavazataik alapján kiválasztották a legjobbakat. Ezeket kezdték el kidolgozni a programvezetők. Kis csoportokban dolgoztak, ami a csapatmunkát és a közös célokért történő erőfeszítések hatékonyságát segítette.

A program országosan eddig hat városban valósult meg, most Szolnok is felkerült a listára. Azon túl, hogy a vállalkozásindításhoz szükséges alapok elsajátítását segíti, a munkaerőpiacra történő belépésnél is kapaszkodót jelenthet.

Az eseményen olyan fiatal vállalkozók is részt vettek, akik saját történeteik megosztásával segítették a tanulókat.

– A saját szoftverfejlesztő cégem ügyvezetője vagyok. Több alkalmazást terveztünk már, éttermi rendeléshez kapcsolódva, most a városi túrázással foglalkozunk éppen. Azért jöttem, hogy a tapasztalatimmal ösztönözzem a diákokat – részletezte Ládi Tamás.

A pálfys Takács Róbert tizenegyedik évfolyamos diák. Nagyon érdekli az informatika világa.

– A grafikai vonallal ötvözném, tervezőként el tudnám magam képzelni a jövőben egy saját vállalkozás keretében. Izgalmasnak találom az ebben rejlő lehetőségeket – nyilatkozta.

Két másik fiatal, Farkasinszki Lehel és Izbéki Andrea korábban már egy United Way táborban is részt vett.

– Négy napot töltöttünk el, ahol nagyon sok mindent megtanultunk már. Akkor egy olyan telefonos alkalmazást találtunk ki, amellyel a korrepetáló tanárok és a ­külön órát igénylő diákok könnyebben találhatnak egymásra.