A pályázatnak köszönhetően időben kiszűrték a betegeket

Fél év alatt hatszáz kenderesi-bánhalmi lakosnál végeztek szűréseket egy pályázat segítségével.

Minden harmadik embernél találtak valamilyen szív-érrendszeri problémát. A részletekről dr. Bencze Miklós háziorvossal beszélgettünk.

– Az emberi erőforrások minisztere tavaly februárban írt ki egy állami finanszírozású pályázatot, melyre feleségemmel, dr. Lőrik Alizzal és három kisújszállási háziorvos kollégával konzorciumi praxisközösséget alakítottunk, és így pályáztunk a szív-érrendszeri betegségek szűrésére és megelőzésére. A nyert hetvenegymillió forintból Kenderes és Kisújszállás területén végzünk szűréseket, majd fokozott figyelemmel gondozzuk a kiszűrt betegeket.

– A pályázat megvalósításában velünk együtt húsz-huszonöt szakember dolgozik – védőnő, gyógytornász, dietetikus, szakpszichológus – együtt. A karcagi Kátai Gábor Kórházzal is kötöttünk megállapodást szakorvosi ellátásra, így a kiszűrt betegeket gyorsabb útvonalon tudjuk eljuttatni szakorvoshoz – sorolja dr. Bencze Miklós, aki 2012 májusa óta gyógyít Kenderesen.

Az elnyert támogatásból olyan készülékeket is beszerezhettek – boka-kar indexmérő, huszonnégy órás vérnyomásmérő, huszonnégy órás EKG –, melyek nincsenek minden körzetben.

– Kenderesen vegyes körzet van, így a hat-tizennyolc éves és a negyven év feletti korosztályt tudtuk bevonni a szűrésekbe. A gyerekeknél fontos a megelőzés is, őket az egészséges életmódra próbáljuk rávezetni. Van lehetőség gyógytornára, a szülőkkel elmenni dietetikushoz, sajnos rengeteg a dohányos gyerek a tizennégy-tizennyolc éves korosztályban, nekik szakember bevonásával segítünk a dohányzásról való leszokásban.

– A pályázatban az örömteli mozgás támogatására, ösztönzésére gyermekek és felnőttek részére is kaptunk külön költségvetést, így Kisújszálláson már volt dietetikusi tanácsadással egybekötött sportnap, tavasszal ugyanez Kenderesen is megvalósul – ígéri dr. Bencze Miklós, akitől megtudtuk, pozitív a szűrések fogadtatása a településen.

– Örülnek a betegek, hogy részt vehetnek a programban. A szűréseken mindenkivel átbeszéljük az eredményt, és ha kell, a gyógyszerezést. Mivel csapatban dolgozunk, helyben dietetikusi tanácsadást, személyre szabott gyógytornát is tudunk biztosítani. Eddig a két praxisban feleségemmel, dr. Lőrik Alizzal hatszáz embernél végeztük el a szív-érrendszeri szűrővizsgálatot, egyharmaduknál találtunk valamiféle rizikót – magas koleszterint, magas vérnyomást, a boka-karindex mérése során pedig érszűkületet. Ha ehhez még például cukorbetegség társul, az hatványozottan emeli a szív-érrendszeri rizikót.

– Akinél szükséges volt, a Kátai Gábor Kórház szakorvosaihoz irányítottuk – mondta Bencze doktor, akitől azt is megtudtuk, hogy a gyerek korosztályban gyakori az elhízás, de néhány magas vérnyomásos kiskorút is kiszűrtek, azóta szüleikkel, dietetikus, gyógytornász bevonásával megbeszélték a teendőket.

Pár éve török adományként modern ultrahangkészüléket kapott a város.

– Épp tegnap tárgyaltunk polgármester úrral és az ultrahangos kollégával arról, hogy továbbiakban is lesz vizsgálat, csak mostantól nem havi egy nap, hanem heti két órában. A megbeszéltek szerint továbbra is az önkormányzat finanszírozná az évi négy-ötszáz vizsgálatot, erről most dönt a képviselő-testület. Az is jó hír, hogy a pályázat segítségével először Kenderesre is elhozhattuk a mammográfiás szűrőbuszt, így az érintett korosztályból sok olyan hölgy elment, aki Kisújszállásra nem ment át erre a szűrésre – mondja a doktor, aki reméli, hogy a pályázat vége után is lesz lehetőségük szűrésekre.