A párizsi világbajnokságon brillírozott a karcagi műkörömépítő

Kilencedik helyezést ért el a párizsi műkörömépítő-világ­bajnokságon a karcagi Tőkés Lilla, ezzel ő lett hazánk egyik legsikeresebb versenyzője. Mindennapjai családi gazdaságukban telnek, ahol szüleivel dolgozik együtt. A fiatal lány számára a műkörömépítés hét év alatt hobbiból szenvedéllyé vált. Negyvenkilenc kupát zsebelt be munkáival, köztük több műkörömépítő olimpiai második és harmadik helyezést, Európa-bajnoki címet, számtalan magyar bajnoki aranyérmet.

– Már a Kiskulcsosi Általános Iskolába kiderült, hogy jó a kézügyességem. Anikó testvéremmel mindenre rajzoltunk otthon: falra, járdára, ajándékokat készítettünk szülőknek, nagyszülőknek, akik azóta is őrzik a farostlemezre készített tájképeinket. Általános után a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Középiskolába mentünk nővéremmel, hiszen gazdászcsalád vagyunk generációk óta, egyértelmű volt, hogy mi is ezt folytatjuk – mesélte Lilla, aki szerint a mezőgazdaság gyönyörű szakma.

– Miután maximalista vagyok, egy idő után kevés volt az ott elért siker, kerestem magamnak hobbit. Így vágtam bele az OKJ-s műkörmös szakmába. Még tanulóként indított el az oktatóm egy versenyen, ahol szép helyezést értem el. Éreztem, ez az én utam, azóta egyre több megméretésre neveztem, de voltam ékszerkészítő versenyen is, ahol szintén első díjat kapott a szettem – sorolta kezdeti sikereit.

A karcagi hölgy elárulta, hogy szeret alkotni, de ehhez nyugalomra van szüksége.

– Úgyhogy nem az élőmodelles versenyeken veszek részt, hanem itthon alkotok képeket porcelánra. Negyvenhatszoros bajnok vagyok, és rangos nemzetközi versenyekre is hívnak már – árulta el a fiatal lány, akinek az agya azonnal kattogni kezd az új képen, amikor elolvassa a versenykiírás témáját. A világbajnokságra a japán kultúrát szerette volna bemutatni, így háromdimenziós alkotásán helyet kaptak a hegyek, az emberek, a látnivalók is. Szívesen alkot telefontokra, kagylóra is.

– Ha lehetne, akkor akár egész nap ezt csinálnám, de egy-egy fél éjszaka után muszáj vagyok abbahagyni kicsit, mert nagyon megterhelő a hátamnak és a szememnek ez a miniatűr festés.

– Tíz porcelánkörmön kell egy festményt egy egészen pici ecsettel elkészíteni – tette hozzá Lilla, aki arról is beszélt, hogy a párizsi világbajnokság végeredményével Kovács Gabó, a zsűri magyar tagja hívta fel New Yorkból.

Kilencedik lett, aminek nagyon örült.

– Amikor pedig elmondta, eddig magyar versenyző még nem ért el ekkora sikert, jót tett a lelkemnek. Addig ugyanis nem hittem el, hogy tényleg tehetséges vagyok. Édesapámnak, testvéremnek és a páromnak azonnal elújságoltam, végtelenül büszkék voltak rám – mondta büszkén a karcagi hölgy, akinek a következő lépcsőfok a műkörömépítő olimpiai első hely megszerzése lehet a második és harmadik helyek után.

– Az utolsó nagy vágyam pedig az, hogy a következő világbajnokságot megnyerjem

– fűzte hozzá Tőkés Lilla, aki addig még rengeteget dolgozik, fest és ötletel. A világversenyekre a Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület tagjaként jut el.

Nyíregyházán már zsűritagként is megtapasztalta, milyen bírálni mások munkáját. Állítja, ha nem tanulja meg a műkörmös szakmát, a mezőgazdaság mellett akkor is lennének kanyarok az életében, mert szereti kipróbálni magát más területen. Most párja, Nagy Máté az egyszemélyes szurkolótábora a versenyeken, aki mindig megerősíti, jó úton halad, versenyezzen tovább. Lilla azonban így is szülei gazdaságát tartja elsődlegesnek, hiszen az a hivatása, a műkörömépítés pedig a hobbija. Mindenesetre reméli, hogy egyszer lehetősége lesz megszerzett tudását másoknak is átadni.