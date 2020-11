A parkolóhelyek elkészülnek, az út később újul meg Mezőtúron

Parkolóhelyeket alakítanak ki a Petőfi Sándor utcában.

A pályázati forrásból megvalósuló beruházás a napokban fejeződik be. Az érintett utca burkolata kapcsán többször felmerült már, hogy rossz állapotú. Az önkormányzat is osztja ezt a véleményt, de a felújításra még várni kell. Most kezdődik egy úgynevezett telekrendezés, ami után a város tulajdonába kerül a közterület. Amint ez megtörténik, pályázati lehetőséget keresnek a közterület felújítására.