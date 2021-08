A pénzügy világából érkezett a kenderesi iskola új igazgatója

Új vezetője lett a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak. Az Alföldi Agrár Szakképzési Centrum főigazgatójának javaslatára dr. Nagy István agrárminiszter augusztustól Jakab Máriát bízta meg egy évre az igazgatói feladatok ellátásával. Hírportálunk pályájáról, terveiről is kérdezte.

– Kisújszállási születésű vagyok, Ecsegfalván lakom. Mielőtt az iskolába jöttem dolgozni, társulási szintű intézmények gazdasági vezetője voltam. Először pénzügyi-számvitel ügyintézői, majd mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem, és elvégeztem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. Így kerültem előző munkahelyemre gazdasági vezetőként. Ott szociális munkás alapdiplomát szereztem, aztán úgy éreztem, váltanom kell. Három éve, 2018-ban megpályáztam az iskola gazdasági csoportvezetői állását, akkor kerültem ide – sorolja az előzményeket Jakab Mária.

– Amikor lejárt az előző igazgató megbízatása, több kolléga megkeresett, hogy pályázzak. Először nagyon meglepődtem rajta, mivel nincs tanári végzettségem, viszont azzal érveltek, hogy a mai világban az iskolát menedzselni kell, és az sem árt, ha valaki a pénz világában is jártas, ezért gondoltak rám.

Az érveikkel meggyőztek.

– Az új feladat számomra nagy kihívás, mert maga a pedagógia nem áll hozzám közel, de úgy gondolom, megfelelő, jól képzett igazgatóhelyettesek segítségével ezzel a feladattal is meg fogok birkózni. Javaslatomra kinevezték szakmai igazgatóhelyettesnek Forró Katalint, az általános igazgatóhelyettes pedig Kiss Szilvia lesz.

A tanév előkészületeiről is szólt az új igazgató.

– Már folyamatban vannak, most készül a tantárgyfelosztás. A héten megérkeznek a tankönyvek, amit a diákok az első tanítási napon fognak megkapni. A szakmai területen betöltetlen álláshelyünk lesz, úgyhogy ezt szeretnénk az Alföldi Agrár Szakképzési Centrum jóváhagyása után, még iskolakezdés előtt meghirdetni.

S hogy mi most a legnépszerűbb képzésük?

– A kilencedikeseknél a mezőgazdasági gépészszakma nagyon népszerű, két osztályt tudunk indítani, de a gazdaszakma is sokkal kedveltebb, mint korábban, huszonöt fővel indul az osztály. Erre nem volt példa eddig. A szakácsképzést szeretnénk erősíteni, még van mód pótbeiratkozásra. A most végzettek közül többen második szakmát tanulni jönnek ősztől vissza, sőt a felnőttképzés keretén belül a mezőgazdasági gépjavító szakma iránt is nagy az érdeklődés.

– Aranykalászos gazda képzést is szeretnénk indítani, de a felnőttképzésben más lehetőségben is gondolkodunk. A képzésekhez az elmúlt években a pályázatokkal sikerült megteremteni a technikai hátteret is. A százfős kollégiumban teljes a kihasználtság, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Pest és Csongrád megyéből laknak itt diákjaink – tudtuk meg az iskolavezetőtől, aki számára a kikapcsolódást a kirándulás, a kertészkedés és a kutyáival való foglalkozás jelenti, bár most az új feladatában való helytállás a legfontosabb számára.