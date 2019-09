A polgármester sem tudott az Electrolux tervezett lépéséről

Megdöbbentette a jászberényieket az Electrolux egy héttel ezelőtti bejelentése, miszerint a nagy múltú cégnél felszámolják a porszívógyártást, valamint a hűtőgépgyártás jelentős részét. A leépítés nyolcszáz dolgozót érinthet. A képviselő-testület szeptemberi ülésén is foglalkoztak a kialakult helyzettel.

Az Electrolux az elmúlt héten, kedden közleményben jelentette be, hogy egy stratégiai vizsgálat után, a hatékonyság növelése érdekében döntöttek úgy, hogy átszervezik a gyártást. Ennek részeként 2020-tól a porszívógyártást és a szabadon álló hűtőgépek gyártásának jelentős részét Jászberényből külső partnerekhez szervezik át.

Mindez azt jelenti, hogy körülbelül nyolcszáz dolgozó kerülhet nehéz élethelyzetbe. Emellett azt is közölték, hogy a cég Nyíregyházán mintegy százmillió eurót költ fejlesztésre.

A bejelentést követően, másnap tartotta rendes, nyílt ülését a jászberényi képviselő-testület, ahol a szokásos menetrendtől eltérően kezdődött a tanácskozás. Dr. Szabó Tamás polgármester ugyanis a kialakult helyzet miatt kezdeményezte, hogy az egyébként a napirendek végén szokásos közérdekű felszólalásokat vegyék a napirendek elé.

A városvezető bevezetőjében elmondta, hogy az Electrolux bejelentését követően tájékozódó jellegű lépéseket tett és számos egyeztetést kezdeményezett. Megbeszélést folytatott többek között a két legnagyobb jászberényi vállalkozás vezetőjével, és ezzel párhuzamosan az ötven legnagyobb helyi cég vezetőjét levélben kereste meg. A vállalkozásoknál arról érdeklődött, hogy az Electrolux bejelentése a beszállítói vagy egyéb gazdasági kapcsolatok terén mit jelent számukra.

– A két legnagyobb cég vezetője szóban azt jelezte, hogy a kapcsolatuk az Electroluxszal az elmúlt években lassan minimális szintre csökkent – közölte dr. Szabó Tamás. Így az előállt helyzet lényegesen nem érinti őket, sőt munkaerőhiánnyal küzdenek. A városvezető ezenkívül felvette a kapcsolatot Nyíregyháza polgármesterével is, akitől megtudta, hogy ott nagyobb az iparűzési adó, mint Jászberényben.

A városvezető jelezte, hogy a cég döntése komoly nemzetgazdasági, ezen túlmenően munkavállalói problématömeget vetít előre, ami a város költségvetésére is hatással lehet. Kifejtette, hogy a megoldást a kormány együttműködésével fogják megtalálni, és ebben a munkában kérte az önkormányzati képviselők támogatását.

Az ügyben számos kérdés merült fel a képviselők részéről. Budai Lóránt egyebek mellett arra volt kíváncsi, hogy a város vezetése mióta tudja, hogy milyen lépésre készül az Electrolux? Dr. Szabó Tamás erre reagálva elmondta, hogy január óta a cég szervezeti átalakításairól szóló információk napvilágot láttak ugyan, de ezekről hivatalos tájékoztatást nem kaptak. Hozzátette: bármennyire is furcsa, a bejelentés napján kapta meg azt a közleményt, ami a sajtóban is megjelent.

A céggel való kapcsolat is szóba került az ülésen

– Hogyan látja a kialakult helyzethez vezető utat? – ezt már dr. Gedei József képviselő kérdezte a polgármestertől. Mit tett azért, hogy megelőzze, hogy a nyíregyházi egység nyerjen? Dr. Szabó Tamás kifejtette, hogy amikor felhívta Nyíregyháza polgármesterét, őt is meglepte az ottani céget érintő fejlesztési szándék, ezért úgy gondolja, a létszámleépítést és a fejlesztést is belső információként kezelhette a vállalat. Azt is elmondta, hogy minden olyan kapcsolatot, amit a városban a kiemelt státuszú cégekkel kiépítettek, azokat a lépéseket folyamatosan megtették a svéd céggel is.

Balogh Béla képviselő többek között arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt kilenc évben milyen rendszeres volt a kapcsolat a céggel? Erre reagálva a polgármester elmondta, hogy megítélése szerint a cégvezetéssel való kapcsolat lényegesen intenzívebb volt, mint 2010 előtt. A felszólalásokat követően felfüggesztették a tanácskozást, mert a városházára érkezett Varga Mihály pénzügyminiszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, akik az egyeztetést követően bejelentették, hogy a kormány nem hagyja magára az embereket, és átképzéssel, munkaerő-közvetítéssel, munkaerőpiaci programokkal segítenek a dolgozóknak.