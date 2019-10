Szalay Ferenc: aki akar, az el tud helyezkedni Szolnokon

Az október 13-i önkormányzati választások előtti utolsó ülését tartotta a közgyűlés szeptember végén.

A beszámolókból kiderült, hogy a megyeszékhely megfelelően gazdálkodott az idei esztendő első félévében. A helyi iparűzési adó teljes évre tervezett bevételéből pedig június végéig, várakozáson felül, már 2,2 milliárd forint folyt be. Azóta ez a szám jelentősen emelkedett.

– A mindenkori választások előtt hajlamosak a politikusok azt hirdetni, hogy ez vagy az a település az elmúlt időszakban nagyot fejlődött, s ezután még inkább fejlődni fog. Valóság és ígéret. Mi a helyzet ez ügyben Szolnok esetében? – érdeklődtünk a város polgármesterétől, Szalay Ferenctől.

– Hogy elcsépelt jelenség lenne egy adott település fejlődéséről visszatérően beszélni? Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye esetében semmiképpen nem tartom elcsépeltnek, unalmasnak a fejlesztések elindulásának, befejezésének a bejelentését. Szerintem manapság mindez tény. És büszkén hirdethetjük, hogy majd’ minden hónapban elindíthatunk vagy átadhatunk egy jelentősebb beruházást, fejlesztést. Ma a megyeszékhely folyamatos ipari és gazdasági növekedése teszi indokolttá az újabb és újabb építéseket, bővítéseket, fejlesztéseket.

– Eltelt néhány év a Szolnokra is vonatkozó Modern Városok Program meghirdetése óta. Mi valósult meg az elképzelésekből, és mi várat még magára?

– Nos, aki a főváros felé halad, tapasztalhatja, hogy szinte naponta, kilométerről kilométerre épül ki a négysávos gyorsforgalmi út Szolnok és az M0-s körgyűrű között. Jövőre nem csupán arról beszélhetünk, hogy városunktól, alig fél-, háromnegyed óra alatt, közlekedésbiztonsági szempontból is ideális úton elérjük a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret, hanem, hogy milyen kivitelezési szinten halad az M4-es autóút Szolnokot északról elkerülő, keleti irányú szakaszának építése, illetve Tiszapüspökinél hogyan áll az új tiszai híd-beruházás.

– Mindez több szempontból is fontos és hasznos. Egyrészt, a külső utak és hidak fejlesztésével csökken a megyeszékhely ma már kritikus határon mozgó belső forgalma, amely a tervezési szakaszban lévő városi, Csáklya út térségi új városi Tisza-híd megvalósításával még inkább enyhül. Aki arra jár, azt is tapasztalhatja, hogy javában épül a megyeszékhely keleti kapujában a Tallinn-lakótelepet a Besenyszögi úttal összekötő szakasz is. A Mester úti infrastrukturális beruházás tulajdonképpen egy új városrész születését eredményezi, illetve a térség agglomerációjának helyzetbe kerülését is. Az önkormányzat a közeljövőben elindítja legújabb, milliárdos nagyságrendű belső út-, járda- kerékpárút- és parkolóhely-építési, -felújítási programját is.

– Ahol azonban út van, annak mentén élet is van. Az M4 városunkig történő megépültének informá­ciói birtokában számos cég és vállalkozás jelezte Szolnokra településének szándékát. A déli, Tószegi úti ipari parkunk azonban már megtelt és telítődik az észak-nyugati részen, egyébként magánvállalkozásból működő Gima is.

– A Modern Városok Program egy másik fejlesztési eleme volt, hogy kormányzati támogatásból megnyithatunk egy újabb, mintegy hatvannégy hektáros ipari parkot a hajdani termelőszövetkezet területén, a 32-es út mellett. Ezen beruházás okán már élénken érdeklődnek a befektetők. Új cégek települhetnek, új üzemek épülhetnek a gazdasági övezetben, ezáltal új munkahelyek jönnek létre a térségben. A város ma jól tudja az érdekeit érvényesíteni. A térség országgyűlési képviselői is hasznosan és eredményesen lobbiznak a parlamentben a megyeszékhely felvirágoztatásáért.

– Új munkahelyek jönnek létre… Környezetünkben van-e még elegendő munkáskéz?

– Valóban. Szolnokon a munkanélküli ráta már évek óta három százalék körül mozog. Ez azért dicséretes, mert városunkban akinek a kora és egészsége azt megengedi, illetve akinek az szándéka, az el tud helyezkedni, sőt, válogathat a munkahelyek között. Ám itt kell megemlíteni, hogy napjaink jól prosperáló vállalkozásai is folyamatosan fejlesztenek. Természetesen a szorgos, dolgos munkáskéznek nagy kereslete van, de az egyre magasabb szintű technoló­giai vívmányoknak köszönhetően egyre nagyobb az igény a képzett munkaerőre is.

– Szolnok a bölcsődei és óvodai intézményeivel kezdődően, az általános és középfokú iskoláin keresztül egészen a Debreceni Egyetem Szolnok campusáig tartó nevelési-oktatási-képzési szegmenst lefedi. A kereskedelmi és iparkamarai, illetve a VOSZ-os együttműködésünknek köszönhetően a helyi cégekkel, vállalkozásokkal a városnak ideális a kapcsolata. A befektetők szakemberekre vonatkozó igényeit ismerjük, így a képzőhelyekkel, tanműhelyekkel, tanintézményekkel kötött megállapodások eredménye, hogy harmonizálni lehet a munkaerő-keresletet a kínálattal. A duális képzéseknek köszönhetően a közelmúltban új üzemcsarnokot építő Stadler és a hazai vasút számára IC+ kocsikat gyártó MÁV Járműjavító, illetve egyre több helyi cég már szinte „saját” diákdolgozóit foglalkoztatja azok pályára kerülésükkor.

– Amikor manapság a megyeszékhelyről beszél, mindig kihangsúlyozza a szolnokiságot. E számtalan „gyüttment” leszármazottat immáron magáénak tudó városban valóban létezik lokálpatriotizmus?

– Ma is azt vallom, szolnokinak lenni nehéz, ám nagyszerű dolog! Szolnok mai arculatát mindannyian, akik itt élünk, közösen alakítjuk. Ma a szolnokiaknak köszönhető, hogy az országban és a határon túl is sok helyen tudják, hol fekszik a város, ismerik, milyen szépségei vannak, milyen értékekkel bír. Ezért aztán ma már Szolnok nem tranzitátkelő, mint régen, hanem úticél. Idegenforgalmunk oly’ mértékben van fellendülőben, hogy szállóhelyek, motelek és hotelek építésén kell gondolkoznunk.

– A már profitot termelő sportturizmusunk mellé jelenleg a konferenciaturizmus kiépülését is szorgalmazzuk. Szolnok ma már nem csupán egyrendezvényes, egynapos helység, hanem a számos kiváló programjai, látványosságai, szolgáltatásai miatt hosszú hétvégés, többnapos vendégváró településsé fejlődött. Ebben nagy segítségünkre lesz a két, épülőfélben lévő fürdőnk a Véső úton, illetve a Tiszaligetben.

– Az egészségügyi ellátó-rendszerünk a kórházak fejlesztésével, a helyi orvosi rendelők felújításával és a kiváló szakembergárda meglétével ideálisnak mondható. A városfejlesztési stratégiánk kialakításához minden korosztálytól ajánlásokat kérünk, velük együtt hozunk fontos döntéseket. Az idős ügyi tanács és a diáktanács, a vállalkozói szféra és a magánemberek véleménye benne foglaltatik a mindenkori városfejlesztési tervezetben. Akinek a városépítés területén előremutató gondolatai vannak ma, azok a jövő városképében megtalálják majd azokat. A szolnokiság, a valódi lokálpatriotizmus ezt is jelenti.