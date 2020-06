A rajongókat is bevonta legújabb klipjébe a szolnoki zenekar

A rajongókkal közösen készítette el új klipjét a szolnoki pop-ska-lakodalmas banda, a BODRI zenekar.

A videó, ami a Bodri Lagzi Mix 1 címet kapta, a csapat Facebook-oldalán debütált, és pár óra alatt elérte az ötezer megtekintést. A zene egy magyar nóta egyveleg, amely a BODRI sajátosságait tükrözi: a dobot, gitárokat élőben játszották fel az egyik szolnoki stúdióban, néha felbukkan egy kis torz gitár is, és erre a keverékre jön pár hangulatos lagzis szintiszóló.

– Most jó ideig mi, és a rajongók is be voltunk zárva, így arra gondoltunk, bevonjuk őket is egy kis otthoni éneklésbe. Ezzel is telik az idő, és a léleknek is jót tesz egy kis magyar nóta – mondta Bodri Koma, a zenekar dobosa.

– Mi is minden videót otthon rögzítettünk, illetve közzétettünk egy felhívást, hogy a rajongók is küldhetnek felvételeket. Sokan jelentkeztek, mindenki lelkesen bulizott a lakásban vagy az udvaron az előzetes demóra, mi pedig beletettük ezeket a videóba. Nekünk nagyon tetszik a végeredmény, reméljük a közönség is így lesz ezzel.