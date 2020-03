A raktárt rendezik a karcagi múzeumban

A koronavírus járvány miatt zárva van a Györffy István Nagykun Múzeum. De mint dr. Nagy Molnár Miklós igazgatótól megtudtuk, ez az idő alkalmas a háttérmunkák végzésére.

— Most rendbe tudjuk tenni a belső raktárunkat, hiszen ha bejön egy tárgy, azt idehelyezzük mielőtt beleltározzuk és a külső raktárunkba visszük. Már szétválogattuk a tárgyainkat, külön szekrényben helyeztük el a textileket, a raktár másik polcára zsákokba néhány elég rossz állapotban lévő textíliát, amit befújtunk molyirtóval. Két hét után meglátjuk, hogy kell-e még további kezelés vagy nem.

— Az összes kis bundánk is ugyanilyen törődést kapott, mindegyikre bezsákolva, bemolyirtózva. Az üres polcokra pedig feltesszük a Kántor és tanítványai kerámia anyagot, amelyet vándorkiállításként pár éve Esztergomban mutattuk be, s azóta dobozban van – mondja a szakember, akitől megtudtuk, a Rónai-malomban lévő külső raktáruk is hamarosan máshová költözik. Ahhoz pályázaton nyertek pénzt tároló polcokra. A raktár rendezése után dr. Nagy Molnár Miklós bízik abban, hogy egyszer a nagyközönség számára látogathatóak lesznek az ott elhelyezett tárgyaik is.

— A látványraktár nem egyéb, mint egy kiállítás. A tematikája hasonló mint a tájházaké, ahol mindent úgy mutatnak meg, hogy egy helyen egy tárgycsoport látható. A sok raktári tárgyunkból akár időszaki, tematikus kiállításokat is tudunk majd a jövőben tervezni a múzeumba — ígéri a szakember.