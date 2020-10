A rászoruló gyerekek üdültetésére is gondolnak

Ezentúl a Contact MKSZ üzemelteti majd a balatonszepezdi gyermektábort. A felújítást követően megyénk minden iskolájából a hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyenes üdülési lehetőséget biztosítanak.

A gyermektábor 1965-ös átadása után sokaknak nyújtott olyan élményt, melyre máig nosztalgiával gondolnak vissza. Az eltelt évek alatt azonban a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva, fejlesztések váltak szükségessé ahhoz, hogy a tábor a jelenkor követelményeinek megfelelve, újra vendégeket fogadhasson.

– Már zajlik beruházás, ám a járványhelyzet miatt szükségessé vált a projektterv időbeli módosítása. A fejlesztés során a tábor régi főépülete teljes rehabilitáción esik át, és egyben új funkciót is kap. Terveink szerint más forrást is kihasználva, elvégezhetjük a régi tábor területének, valamint a faházaknak a helyreállítását. A munkálatok várhatóan 2021 márciusának végére fejeződnek be, így reményeink szerint a jövő nyáron már a megújult tábor fogadhatja a vendégeket – tudtuk meg Molnár Beáta Gizella projektmenedzsertől.