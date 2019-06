A rászorulókat segíti a szolnoki zenekar

A szolnoki BODRI és a Miskakancsó is csatlakozott azon zenekarok táborához, amelyek a rászoruló gyerekeket segítik. A közelmúltban ugyanis hivatalosan is támogatói lettek az 1993 óta működő Gyermekétkeztetési Alapítványnak.

A zenekart ketten alkotják, de ha kell, a fellépéseken zenész barátaikkal is kiegészülnek. A szolnoki születésű Bodri Koma, polgári nevén Vincze Zoltán, dobol, vokálozik és ő a zenekar producere is. Hozzá csatlakozott 2014-ben Mr. Áfonya, vagyis a tószegi Dézsi Norbert, aki énekel, de emellett gitározik, harmonikázik, szintetizátorozik vagy amit kell.

A zenekar stílusát a tagok lakodalmas világzenének nevezik, ez azt jelenti, hogy a magyar lakodalmas zenéhez kevernek különböző stílusokat. Ez lehet pop, ska, folk vagy akár magyar nóta. És mindezt élő hangszerekkel adják elő, amely ebben a műfajban nagyon ritka.

– Mi a BODRI-val mindig is fontosnak tartottuk, hogy a lehetőségeinkhez képest próbáljunk segíteni a rászorulóknak – mesélte hírportálunknak Bodri Koma. – Jó pár ilyen akcióban részt vettünk már, mindig nagy örömmel tettük.

– Mostantól pedig már hivatalosan is minden egyes koncertünk és dalunk bevételéből támogatjuk a gyermekeket. Ennek apropóján pedig feldolgoztunk egy ismert gyermekdalt, a Pál-Kata-Pétert, ami egy kicsit pörgős, happy-hardcore hangzást kapott, meg némi saját szöveget és zenét.

– Reméljük, tetszeni fog a gyerekeknek. A nótához klip is készült, ami szintén újdonság tőlük, ugyanis rajzolt szereplők is láthatók benne, így félig animációs videó lett. Új szerzeményünket a legnagyobb magyar zenetévén már rendszeresen játsszák, és szerintünk a nyári BODRI-koncerteken erre a nótára is nagy tánc várható majd – tette hozzá.