A rendezvények elmaradása nem kedvezett a térség pálinkájának

Kevesebb cefrébe való gyümölcs termett térségünk földjein, ám a minőségre nem lehet panasz. A tömegrendezvények hiánya és az idegenforgalom bedőlése miatt a pálinka iránti piaci kereslet is jelentősen visszaesett. Mindenki abban bízik, hogy hamarosan visszatérhetnek a járvány okozta veszélyhelyzet előtti állapotok.

– A májusi eső aranyat ér, de ha a hónap végén jön az égi áldás, akkor már késő. Ekkor ugyanis javában érnek a gyümölcsök, így a cseresznye és a meggy is. Az elkésett csapadéknak idén az lett a következménye, hogy felvizesedtek, kirepedeztek ezek a gyümölcsök – részletezte hírportálunknak a tiszaföldvári Szicsek Pálinkafőzde ügyvezetője. Ifj. Szicsek János a többi gyümölcsféle kapcsán arról beszélt, a kajszibarack ezekben a napokban érett meg. S bár a tavaszi fagyok miatt a mennyisége meglehetősen gyengének mondható, a minőségre egyáltalán nem lehet panasz. Emellett a szilvatermés is jól alakul.

– Összességében azt mondhatjuk, hogy tavalyhoz képest jóval kevesebb van gyümölcsből. Tudni kell azonban, hogy a főzdék zöme tartalékot képzett, ezért a pálinka árát nem befolyásolja majd a mennyiségcsökkenés – tudtuk meg. Ifj. Szicsek János ezután kiemelte, a koronavírus-járvány a főzde életében is éreztette hatását.

– Döntően éttermeket szolgálunk ki, így ahogy azok bezártak, a mi forgalmunk is visszaesett. A veszélyhelyzet megszűnése után viszont majdnem teljesen helyreállt a régi rend. Nagy tömegrendezvények viszont még nincsenek, ezekre továbbra is várnunk kell – taglalta.

Az újszilvási Bolyhos Pálinkafőzde vezetője ezután arról számolt be, hogy náluk is problémát okozott a járványos időszak. Bolyhos Zoltán elmondta, mintegy két hónapja érezhető, hogy kezdenek visszaállni a veszélyhelyzet előtti, normális állapotok. Nagy szívfájdalmuk ugyanakkor, hogy hazánk külföldi vendégforgalmának jelentős mértékű csökkenése a pálinka iránti keresletet is magával rántotta.

– Harminc százalékos visszaesésünk keletkezett az üzletek újranyitása óta. A veszélyhelyzet alatt viszont összesen kilencven százalékos forgalomcsökkenést könyvelhettünk el – tudtuk meg.

Bolyhos Zoltán az alapanyagellátással kapcsolatban azt közölte, hogy bár sokan gyenge termést jósoltak, mégis könnyedén és viszonylag olcsón be tudták szerezni a termeléshez szükséges gyümölcsféléket.

– A cigánymeggy esetében nagyon nagy volt a fagykár, ennek ellenére száz forint alatt hozzá lehetett jutni. A szilvánál is azt mondták, hogy az elmúlt húsz év legrosszabb termése a mostani, mégis nyolcvan forintért be lehetett szerezni a gyümölcsöt. Így ez sem drágult az előző évekhez képest – összegezte szavait a főzdevezető.