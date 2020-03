A sikerfilmeké volt a főszerep a szolnoki kvízesten

Középiskolásoknak tartottak mozi kvíz estet a szolnoki TISZApART Moziban. Az eseményen a népszerű játékvezető, Bartha Álmos, a QuizNight.hu alapítója segítette a csapatokat. A feladatok változatos témákat öleltek fel, a külföldi filmek mellett magyar produkciók is szerepeltek a feladványok között.

Hamar megtelt a mozi emeleti terme. A fiatalok izgatottan várták az első kérdéseket. A legtöbben nagy filmrajongók, van, aki heti néhányszor, de akad, aki naponta egyszer biztosan megnéz egy alkotást. Az ő táborukat erősíti Balog Péter is.

– A tudományos-fantasztikus és akciófilmek a kedvenceim – mondta a fiatalember, aki a Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának asztalostanulója.

– A kollégiumunk igazgatója jelezte, hogy lesz ilyen vetélkedő. Korábban már részt vettem egy médiaversenyen, ahol jó eredményt sikerült elérnem. Így adódott, hogy ide is eljöjjek – ezt már egy másik csapat tagja mondta. Szabó Dávid, a Verseghy Ferenc Gimnázium tizedikes diákja. Annyit még elárult, hogy bár ez egy vetélkedő, szigorúan vett felkészülés nem előzte meg.

– Én hobbiból, kikacsolódási céllal nézek filmeket. Az érdekességek, tudnivalók pedig csak úgy maguktól megragadnak – magyarázta Dávid, aki másik három társával együtt érkezett a versenyre és a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium tiszaparti tagintézményének csapataként vettek részt az eseményen.

Közben Bartha Álmos játékvezető és Demeter István, a mozi ügyvezetője megnyitotta az eseményt. Álmos ismertette a feladatok típusait, valamint a játékszabályokat.

– Okostelefonnal nem ér csalni! – hangzott el az első intelem. Persze, így a játék élvezete is eltűnt volna, így minden készülék a táskák és zsebek mélyére került. A csapatok kaptak egy lapot, amelyen a feladatok sorszámai szerepeltek. Egy képernyőn pedig láthatták a képfeladványokat. Az első kérdések között mindjárt az szerepelt, hogy Micimackó vajon milyen nemű. Miután mindenki beírta a helyesnek vélt válaszokat, újabb becsületpróba következett. Egymás lapjait javították.

A Varga Katalin Gimnázium és a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kizárólag lányokból álló négyese szintén szeret filmeket nézni.

– Nagyon örültünk, hogy van ilyen lehetőség. Tetszenek a feladatok, némelyik egészen vicces, sokat nevetünk. És nem is gondoltam bele, hogy Micimackó fiú – mondta mosolyogva Nagy Dorina Kata, a Varga Katalin Gimnázium tizenegyedikes diákja. Elárulta, hetente többször néznek filmeket, főleg a romantikus komédiákat részesítik előnyben.

Az estet egyébként élőben is közvetítették a népszerű közösségi oldalon. Demeter István szerint lépést kell tartani a modern világ vívmányaival, hiszen így lehet elérni a fiatalabb generációkat.

– A vetélkedőnek is ez a célja, közelebb hozni a tinédzserekhez a mozi világát és tartalmas szórakozást kínálni. Ez a második alkalom, de középiskolások részére most szerveztünk ilyet először – mondta Demeter István. Hozzátette, a jövőben további kvízesteket szeretnének tartani, akár úgy is, hogy a világháló segítségével más városok fiataljait is bevonják, így egy időben egészen sokan játszhatnának együtt.