A sofőrök többsége jó minőségű abroncsokkal járja az utakat

Több mint ezerötszáz autó abroncsai kerültek górcső alá a Nyárigumi Kommandó idén júliusban zajló akciója során, melyhez megyénk is csatlakozott. Az országos méretűvé nőtt kezdeményezés immár nyolcadik éve hívja fel a figyelmet arra, hogy egy nem megfelelő abroncsszett miatt már városi tempónál is akár autóhossznyi különbség is lehet a fékútban. Ezen pedig életek múlhatnak.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Idén is két internetes oldal csapata hívta életre a Nyárigumi Kommandót az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (OBB) bevonásával. A rendőrkapitányságok által végzett ellenőrzések eredménye szerint az átlagos, nyolcvanhét százalékos nyárigumi-arány biztató, az autók negyvenhat százaléka pedig prémium márkás abroncsokon gördül. A nyári gumikat tekintve tisztességesnek mondható az országos átlagban 4,6 milliméteres profilmélység is. Több megyében pedig (Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád) kilencven százalék felett volt a nyári gumis autók aránya. Térségünkben ez az érték egészen pontosan kilencvenhárom százalék, míg az öt évnél idősebb abroncsok aránya harminchárom százalék volt. – A nyolcvanhét százalékos mutató egészen biztató, ám ez még mindig azt jelenti, hogy tízből legalább egy autó nem az évszaknak megfelelő gumiabroncsokon fut, ami főként esőben, vizes aszfalton okozhat kellemetlen meglepetést – hívta fel a figyelmet Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. – Tesztjeink szerint ugyanis téli gumival nyári hőmérsékleten nagyjából huszonöt százalékkal nő meg a fékút, ami már hatvan kilométer/órás tempóról is autóhossznyi, négyméteres különbséget jelent. Ezen már életek is múlhatnak, és ekkor még szinte csak városi tempóról beszéltünk. Bármire is használjuk az autónkat, rövid- vagy akár hosszú távon, mindig elengedhetetlen, hogy azon az évszaknak megfelelő abroncsok legyenek – hangsúlyozta a szakértő. A kötelezően előírt, 1,6 milliméteres profilmélységhez mérten ugyan kedvezőnek tűnhet a 4,6 milliméteres országos átlag, ám még ez is azt jelenti, hogy sok autón két-három milliméteres profilú abroncsok találhatók. Ezekkel pedig nagyobb eső esetén könnyedén bele lehet futni a vízen futás jelenségbe, amikor az abroncs és az út között egy vízréteg alakul ki, irányíthatatlanná téve a járművet. Dávid Mónika őrnagytól, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkárától megtudtuk, hogy megyénkben július 13. és 26. között ellenőrizték az autók abroncsait a rendőrök. A járművek gumijának szemrevételezését a megyei forgalom-ellenőrző járőrök végezték a mindennapi feladatuk, vagyis a közúti ellenőrzések során. Összesen hatvannyolc járművet vettek górcső alá a 4-es, a 32-es és a 442-es számú főúton nappal vagy a kora esti órákban. – A hatvannyolc gépkocsi közül öt futott olyan gumikkal, amelyeknek a profilmélysége három milliméter volt – beszélt a megyei tapasztalatokról Dávid Mónika. – Mivel ez még szabályosnak számít, így egyetlen esetben sem szabtak ki helyszíni bírságot a rendőrök. A kollégák általános tapasztalata az volt, hogy a járművek műszaki állapotán belül maga az abroncsok minősége jónak mondható, extrém esettel nem is találkoztak. Az ellenőrzött autók többsége öt-hét milliméteres profilú gumikkal járja az utakat. A hatvannyolc gépkocsiból negyvenhat futott öt évnél fiatalabb abronccsal és huszonkettő öt évnél idősebbel. Negyvennégy jármű, vagyis az autósok többsége pedig márkás prémium abroncsokkal közlekedett. Dávid Mónika hozzátette, talán a jó eredményekhez az is hozzájárult, hogy az ellenőrzés helyszínei kiemelt jelentőségű utak, ahol gyakrabban lehet számítani rendőri jelenlétre. Ha egy kisebb település mellékútján ellenőriztek volna, ott biztosan ennél rosszabb minőségű gumik is előfordultak volna. – Fontos, hogy nem csak télen, de nyáron is jó minőségűek legyenek az abroncsok. Egyrészt azért, mert ha olyan váratlan helyzet adódik, amikor hirtelen fékezésre, esetleg vészfékezésre van szükség, akkor az, hogy milyen a gumik minősége, nagyban befolyásolja, milyen rövid időn és mekkora távolságon belül tud megállni a jármű. Vagyis ha egy gyalogos hirtelen lelép az úttestre, az autós meg tudjon állni előtte – magyarázta Dávid Mónika. – Másrészt, nyáron is lehet csapadékos az időjárás. Idén júniusban is végig esett az eső, és ilyenkor egy lekopott felületű, rossz minőségű gumiabronccsal sokkal könnyebben történik közlekedési baleset. Akár úgy is, hogy egy útkanyarulatban megcsúszik a jármű és lesodródik az úttestről. Ha pedig eközben fának csapódik, akár halálos kimenetelű is lehet a baleset. Sajnos nagyon gyakran tapasztaljuk a helyszínelések során, hogy néha métereken múlik az, hogy valaki túlél-e egy balesetet vagy sem. Néhány esetben helyszíni bírságot is kiszabtak a rendőrök Míg a korábbi akcióknál az autósok felvilágosítást, illetve jó állapotú abroncs esetén akár apróbb ajándékot is kaptak, az idei felmérés fordulatot hozott. Mivel az ellenőrzést a rendőrség emberei végezték, néhány esetben bizony helyszíni bírságot is ki kellett szabniuk országos szinten. – A Nyárigumi Kommandó elsődleges célja most is az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő gumiabroncsokra – fejtette ki Berzai Zsolt, az ORFK-OBB főtitkára. – A kollégák viszont néhány esetben a profil nélküli, így gyakorlatilag közvetlenül balesetveszélyes abroncsok láttán kénytelenek voltak szankciókat is alkalmazni. Ez azonban nem cél, hanem inkább eszköz volt a kezükben a biztonságos közúti közlekedés érdekében.