Ma egy tiszteletre méltó, koronás fő emléknapját üljük. Békés természet volt, nem csinált háborúkat, bár hívei gyakran jeleskednek olyan összecsapásokban, amihez a derék uralkodó találmánya, a sörital adja a muníciót. Ebből kiderül, hogy a sörfőzés világnapján a legendás Gambrinusz királyról, a habzó ital atyjáról van szó.

A derék urat eredetileg I. János brabanti hercegnek hívták, és csak sok korsó sörtől lett belőle Gambrinus. Latinos nevének, a Jan Primusnak alkohol szülte félrehallása a ludas a névcserében. Szorgalmas lélekként egyébként ő maga egy ültő helyében hetven liter árpalét tudott leengedni a torkán.

Történetének sok változata létezik, de számunkra inkább találmányának népszerűsége a lényeg. Sör valójában már őelőtte is létezett, évezredes ital, és jelentős kultúrtörténeti szerepe van. Állítólag egy ország históriájában az is lényeges, hogy sör- vagy borfogyasztó népről van szó. Ezt azzal indokolják, hogy a sörfőzéshez több tudomány kell, mint a természet ajándékaként is működő borászathoz.

Lehet, de ezt azért egy hazai borvidéken nem nagyon merném megvitatni.

Minket, magyarokat inkább borivóknak tartanak, de a sör sem idegen tőlünk. Bár nem biztos, hogy a sörhiányból itt egyből forradalom lenne, mint a csehekről mondják. Van olyan sörfajta is, amit a kunok hoztak magukkal Ázsiából. Például Karcagon még nem is túl régen kölesből főzték a kunsavónak is mondott bozát. Azóta meg már annyiféle fajtája készül nálunk is, hogy nincs okunk panaszra.

Árpa- és komlóerjesztésben semmiképpen sem kullogunk a sor végén.