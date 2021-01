A szabadstranddal kapcsolatban egyeztettek Szolnokon

Az idei évre tervezett újításokról a napokban egyeztetett egymással Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója és Petrezselyem László, Tiszakécske alpolgármestere.

Még 2019 nyarán számoltunk be róla, hogy megnyitotta kapuit az új szabadstrand Szolnokon. A látogatókat a Tiszaliget végén kialakított, százötven méter hosszú homokos partszakasz várta. Egy évvel később a mentett részen egy modern játszótér épült, új strandröplabda-pálya létesült, és megújult a sportpálya is. A fejlesztésekkel pedig idén sem akarnak leállni. A rohamos fejlődés felkeltette Tiszakécske érdeklődését is, a város delegációja ellátogatott Szolnokra.

– Úgy gondolom két év üzemeltetés után óriási dolognak számít az, hogy Tiszakécske a tapasztalataink felől érdeklődött, elvégre ők több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A sikerünk okáról kérdeztek minket. Természetesen szóba kerültek a 2019-es és a 2020-as esztendőben elvégzett fejlesztések is, de már előre tekintünk, az idei nyárra vonatkozó újításokról egyeztettünk – mondta a társaság videójában Lits László.

Hozzátette, a tavalyi évet nagy sikerként értékelték, mivel az időjárás lehetővé tette számukra, hogy telt házzal üzemeljenek. Óriási sikerként könyveli el a büfé és a játszótér megnyitását, illetve azt is, hogy most már vízről is könnyedén megközelíthető a strand területe.

– Bővíteni szeretnénk a stéget, idén majdnem kétszer akkora területtel akarjuk várni a vízről érkezőket. Értékmegőrző, illetve szerintem az egyik legjobb újítás lesz egy dizájnos kültéri zuhanyzó – tekintett előre Lits László.



Tiszakécske alpolgármestere, Petrezselyem László elmondta, azért látogattak el Szolnokra, mert felkeltette figyelmüket a szolnoki szabadstrand híre.

– Mi is szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget és megnézni, hogy milyen arculattervekkel és berendezésekkel üzemeltetik itt Szolnokon a szabadstrandot. Nagyon sok jó ötletet szeretnénk felhasználni belőle – mondta Petrezselyem László.

A tiszakécskei alpolgármester gratulált a társaságnak, hogy ilyen szép strandot sikerült kialakítaniuk, külön kiemelte a strandbüfé megvalósítását.