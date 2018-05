Emberi gondatlanság okozza a legtöbb szabadtéri tüzet Szolnok megyében

Tavasszal megemelkedik a szabadtéri tüzek száma, hiszen a száraz aljnövényzet és az avar csapadékmentes időjárás esetén könnyen lángra kaphat. Emellett a kerti munkálatok során elégetett zöldhulladék szintén kockázatot jelent, hisz a szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlanság okozza.

Több száz négyzetméteren égett a nádas és száraz füves terület a közelmúltban Kisújszállás közelében, Márialaka telepnél. A helyszínre kiérkező kisújszállási önkormányzati tűzoltók a tüzet egy vízsugárral oltották el. Anyagi kár szerencsére nem keletkezett.

Ugyanezen a napon, szintén Kisújszálláson, egy lakóház udvarán gyújtották meg az összegyűjtött hulladékot az ott lakók. Mivel hatalmas volt a füst, a környéken élők bejelentést tettek.

A helyi önkormányzati tűzoltók a kis alapterületű tüzet egy vízsugárral hamar eloltották. A tüzet gyújtók ellen pedig eljárás indult. A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság az esettel kapcsolatban felhívta minden kisújszállási lakos figyelmét, hogy bármilyen jellegű, szabad téren történő égetés egész évben tilos!

Dr. Szepesi Erika, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes sajtószóvivője mindehhez hozzátette: a szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlanság, felelőtlenség okozza, pedig sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

– Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen határozat, tilos az égetés.

– Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban a tűzgyújtás tilos – hangsúlyozta dr. Szepesi Erika.

– Szabadtéri tűzrakás esetén az egyik legfontosabb tényező, hogy a tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül. Az égetésnél mindig legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag, például víz, homok, tűzoltó készülék, illetve gereblye, lapát, továbbá vasvilla is a szél által elfújt avar összeszedésére és a tűz irányítására. Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a lángokat – tette hozzá.

A helyettes szóvivő azt is kifejtette, hogy a külterületi tarló, illetve vágott növények égetése engedélyhez kötött. Ezt a munkálatok előtt tíz nappal kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél igényelni.

Szepesi Erika arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ennek összege – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett káresettől függően – húszezer forinttól hárommillió forintig is terjedhet.

Tilalmat is elrendelhetnek

Tavasszal, majd az azt követő, jellemzően rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárás miatt az erdőkben és azok közvetlen környezetében fokozott tűzveszély alakulhat ki.

Ebben az esetben az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére.

Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőkben, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a tűzrakó helyek is, de tilos a parlag- és gazégetés is – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.