A szabadulás vajon biztonságos?

Vidéken még mindig ritka az úgynevezett szabadulószoba. Ennek lényege, hogy a játékosok bizonyos logikai és ügyességi feladatok megoldása után juthatnak ki adott helyiségekből. Izgalmas játék, de vajon rejt veszélyeket is?

Január elején öt kamaszlány égett halálra egy lengyel szobában, a tragédia hatására hazánkban is felvetődött az, hogy a kijutós játékok működését külön rendeletben szabályozzák. A poroltó és a menekülési útvonal már most is kötelező.

– Még 2104-ben, amikor elindítottuk a vállalkozásunkat, nagyon sok ügyintéző nézett ránk furcsán. Sok helyen azzal kellett kezdenünk, hogy elmagyarázzuk, egyáltalán mi ez a játék – meséli Fehér Péter, a megyeszékhely egyetlen szabadulószobájának egyik tulajdonosa.

A különleges szabadulószobákat az egyik belvárosi családi házban alakították ki, két pályát a főépületen belül, egyet pedig kívül, egy melléképületben. Ezekből egy óra alatt kell kijutniuk a játékosoknak, különböző logikai és ügyességi feladatok segítségével.

– Itt is van külön poroltó, mint ahogy mindegyik helyiségben. Ezek a játékosok és a személyzet számára bármikor elérhetőek – mutatja a másik tulajdonos, Csasztvan Nikoletta a készülékeket, de emellett számtalan biztonsági intézkedést is felsorol.

– Minden pályánkat folyamatosan mutatja élőben a kamera, a monitorok mögött pedig minimum egy munkatárs állandóan figyel. Egyrészt azért, mert irányítja a játékot, másrészt azért, hogy egy rosszullét vagy pánik esetén bármikor beavatkozhasson. Bár a biztonság eddig is kiemelten fontos volt számunkra, a lengyelországi tragédia minket is elgondolkodtatott.

– Azt a döntést hoztuk – és a pályák átalakítása meg is kezdődött –, hogy akármennyire is szabadulós játékról van szó, az ajtók nem lesznek ezentúl fizikailag bezárva. Azért, hogy a játékosok a pályáról bármikor, mindenféle külső beavatkozás nélkül ki tudjanak jutni, például, ha a játékmesterrel történik valami – sorolja a saját maguk által hozott új szabályokat Nikoletta.

Szerinte, bár a szabadulószobákra ugyanolyan szigorú tűzvédelmi és munkavédelmi előírások vonatkoznak, mint például egy szépségszalonra, szórakozóhelyre vagy egyéb munkahelyre tűzvédelmi oktatással, menekülő útvonallal, ebben az esetben nem biztos, hogy elég.

– A szabadulószobák esetében egy egységes szabályozásnak mindenképpen helye lenne. Nem azt mondom, hogy túl kellene szabályozni, de az tény, hogy ez a fajta szolgáltatás még viszonylag új Magyarországon, és az illetékes szervek még nem tudtak erre felkészülni. A rést ott látom a pajzson, hogy ez a tevékenység abban a tekintetben speciális, hogy míg egy szépségszalonban vagy egy szórakozóhelyen egy légtérben van a vendég és a szolgáltató, ennek itt éppen az ellenkezője a lényeg.

– Eleve úgy oldottuk meg a fűtést, hogy a játéktéren kívül helyezkedik el mindkét fűtőtestünk, így azonnal érzékeljük odakint, ha ebből probléma lenne – mondja Jászberény szintén egyetlen szabadulószobájának tulajdonosa, Bánkiné Borbély Beáta.

– Azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy bent a szobákban ne legyen kétszázhúsz volt feszültségű áramforrás. Monitoron keresztül mi is folyamatosan figyeljük a játékosokat. A játékteret favázas és gipszkarton falak veszik körül, vagyis, egy erőteljesebb rúgással bárki ki tudna jönni.

– A lengyelországi eset után mi is abban gondolkodunk, hogy pánikgombbal belülről nyitható ajtókat szereljünk fel – sorolja a kötelezőkön kívüli biztonsági intézkedéseket Bánkiné Borbély Beáta. Szerinte viszont nem biztos, hogy szükség lenne az egységes szabályozásra.

– Jellegüket tekintve annyira másak ezek a szabadulószobák, hogy akár még problémákat is okozhatna egy egységes szabályozás. Én úgy gondolom, hogy minden játéképítő – főleg, amikor már hiba adódik – mérlegelni tudja, hogy esetleg milyen intézkedések szükségesek, hogy ne legyen probléma – teszi hozzá a jászberényi tulajdonos.

– A szabadulószobákra – mint ahogyan bármilyen más közösségi létesítményre is – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók – válaszol erre vonatkozó kérdésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Németh Ádám.

Hozzáteszi, ahogyan nincs két egyforma, minden részletében megegyező épület, úgy nincs két egyforma szabadulószoba sem. Az ilyen helyiségekkel kapcsolatos biztonsági előírások attól is függnek, hogy a szabadulószoba milyen épületben vagy épületrészben kapott helyet.

A legfontosabb biztonsági követelmény az, hogy a bent tartózkodók veszély esetén bármikor ki tudjanak jutni az épületből. Fontos, hogy a menekülési útvonalat, a szabadba vezető kijáratot az építmény bármely pontjáról el lehessen érni. Gondoskodni kell a menekülési útvonal felismerhetőségéről, megvilágításáról és megfelelő átbocsátó képességéről annak érdekében, hogy baj esetén mindenki időben ki tudjon jutni az adott épületből.

Az tehát, hogy egy konkrét szabadulószobára pontosan milyen tűzvédelmi előírások vonatkoznak, attól is függ, hogy az adott épület milyen alapterületű, milyen magas és hány ember befogadására alkalmas, milyen egyéb rendeltetése van az épületnek, illetve, milyen veszélyforrások találhatók benne. A rendszeres tűzvédelmi hatósági ellenőrzések gyakorisága is függ ezektől a körülményektől, jellemzőktől.

A szabadulószobák egységes szabályozásának kérdését legutóbb Bús Balázs, Óbuda polgármestere vetette fel. Szerinte külön jogszabályt vagy kormányrendeletet kellene alkotni ahhoz, hogy a hatóságok megfelelően és szigorúan ellenőrizhessék ezeket a létesítményeket.