A szabályok betartására szólították fel az ebtartókat

Kóborló kutyák miatt érkezett bejelentés a polgármesteri hivatalhoz.

– Nem jellemzőek a falura a csavargó ebek. Szerződésünk van egy kecskeméti teleppel, ha jelzünk nekik, elszállítják az állatokat, tavaly be is gyűjtötték őket. De van olyan személy is a településen, aki ha gazdátlan kutyát talál befogadja, és megpróbálja visszajuttatni a tulajdonoshoz – reagált a problémára Varga József polgármester, majd hozzátette: most leginkább a felelős tartás hiánya merült fel.

– Esetenként a négylábúak kiszöktek a kertekből, és nagy hangzavart keltve, éjszakánként ugatásra csábították a többi kutyát – mondta.

Felszólításként Hegedűs László jegyző közleményben fogalmazta meg a legfontosabb tudnivalókat.

– Valós veszélyt jelenthet egy-egy összeverődött falka vagy vadabb állat. Az elmúlt hetekben újra felmerült a csavargó ebek kérdése, mely esetekben a felelőtlen tulajdonos okozta a problémát – fejtette ki.

A jegyző felszólította az állattartókat a jogszabályok betartására. Amennyiben viszont a probléma nem szűnik meg, a kóborló ebek gazdái ellen eljárást indítanak.