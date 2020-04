A szakállasi telektulajdonosoknak adott igazat a bíróság

Ítélet született a szakállasi telekügy mintaperében, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság új eljárásra kötelezte az alpereseket, vagyis az önkormányzatot és kormányhivatalt.

Utóbbiakat tizenhét telektulajdonos perelte be, mert az önkormányzat ki akarta sajátítani holt Tisza-parti ingatlanjaik vízparti részét arra hivatkozva, hogy máshol kisebb érdeksérelemmel nem lehetséges út- és szennyvízhálózat kiépítése. A bíróság szerint ezt az állítását nem tudja alátámasztani az önkormányzat, sőt több állítása is megalapozatlan.

– Bebizonyosodott, hogy teljesen indokolatlanul és jogszerűtlenül vették volna el a telkünk vízparti részét – mondta az ítéletről Stummer Attila, az érintett telkek egyik tulajdonosa.

Az évek óta tartó vitás ügy lényege, hogy az önkormányzat a város szabályozási tervére hivatkozva közvetlenül a szakállasi Holt-Tisza-parton futó, részben magánúton szeretett volna kiépíteni utat és szennyvízhálózatot a korábban belterületté nyilvánított üdülőövezeti rész fejlesztése céljából.

Az érintett telkek tulajdonosainak egy részével adás-vétel útján meg is tudott egyezni az önkormányzat, több telektulajdonos viszont nem akart megválni ingatlanja vízparti részétől. Ellenük kisajátítási eljárást kezdeményezett az önkormányzat, melyet a kormányhivatal jóvá is hagyott. Tizenheten perre mentek, mert szerintük két másik nyomvonalon is megvalósítható a beruházás – egyrészt a gát oldalában futó úton, másrészt a telkek másik oldalán álló területen keresztül.

– Az önkormányzat arra hivatkozott, hogy az drágább lenne, de ezt nem bizonyították, ráadásul a kisajátítási törvény szerint ez nem hivatkozási alap, hiszen ha más terület bevonásával, de kisebb érdeksérelemmel jár egy beruházás, akkor ott kell megvalósítani még akkor is, ha a másik helyen több pénzbe kerülne – mondta Stummer Attila. Szerinte ezzel pont került az ügy végére, hiszen az ítélet ellen nincs fellebbezési lehetősége az önkormányzatnak.

A polgármester viszont máshogy gondolja.

– Ezt ilyen egyértelműen nem lehet kimondani. A bírósági döntés alapvetően a határozatot semmisítette meg, és új eljárás lefolytatására kötelezte az első rendű alperest, azaz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt. Az ítélet nem kifogásolta a kisajátítás jogalapját, az új eljáráshoz adta meg azokat a szempontokat, melyeket alaposabban kell vizsgálni az eljáró hatóságnak.

– A jelenlegi bírósági döntést tudomásul vesszük, de nem tekintjük befejezettnek a megkezdett munkát, hiszen a célt, azt az utat, amit a szakállasi vízparti közösségnek használni kell, meg kell valósítani – írta válaszában Markót Imre. Azt egyébként a polgármester sem cáfolja, hogy egyéb nyomvonalon is kiépíthető lenne az út és a szennyvízhálózat.

– Mint minden út nyomvonalának a kialakítására, úgy ennek is több lehetőséget el lehet képzelni. Az önkormányzat a szabályozási tervben is azt a nyomvonalat rögzítette, melyet mindenki használt, beleértve azokat a telektulajdonosokat is, akik a kisajátításról szóló határozatot nem fogadták el – hangsúlyozta.

A bírósági ítélet cáfolja az önkormányzat állítását, miszerint a gát mellett nem építhető ki a szennyvízhálózat, mert nincs rá elég hely. A vízügyi igazgatóság álláspontja szerint ugyanis ez a töltés nem elsődleges árvízvédelmi védvonal, így ez sem jelent igazi indokot arra, hogy kizárólag a vízpart mellett kellene kiépíteni a tervezett utat.