Hangos sípoló hang töri meg az éjszaka csendjét. Kipattan a szemem, és riadtan futok a kiságyhoz.

Megnyugodva látom, hogy csecsemőm csak lemászott a légzésfigyelőről, és téves riasztásra ébredt a család. Az adrenalin mindenesetre dolgozik bennem, hiszen a gyermekem élete a tét… – vajon mindent jól csinálnék, ha az újraélesztés maradna az egyetlen reményem?

Már várandósként jelentkeztünk csecsemő-újraélesztés tanfolyamra. Az újszülöttek esetében több ezerből egyszer fordul elő a bölcsőhalál, de a számok nem vigasztalnak, ha tehetetlen vagyok a kritikus helyzetben. És bár az ember mindig azt gondolja, hogy tragédiák csak másvalakivel történhetnek, mégis igyekeztünk felkészülni a legrosszabbra.

Az előadáson az elméleti ismeretek után gyakorlatban is kipróbálhattuk egy játékbabán, hogyan is működik a folyamat, melyről részletesebben hírportálunkon is olvashatnak.

A lélegeztetés, az összenyomás erőssége mind-mind a félelem tárgyát képezi a tapasztalatlan kezekben. Vajon eszembe jut, hogy a vészhelyzetben mit kell csinálnom? Vajon képes leszek megtenni a szükséges lépéseket? A szakemberek szerint az adrenalin csodákra képes, és mi, jelenlévők tehetjük meg a legfontosabb mozdulatokat a kritikus első öt percben.

A gyakorlási lehetőség mindenesetre önbizalomra adhat okot, és talán a lelkiismeretem is nyugodtabb, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, ha baj van…