A szilva és alma mellett zöldségfélék is kerülnek megyénk iskoláiba

A tej mellé alma, répa és szilva is érkezik az általános iskolákba. Az évek óta jól működő iskolagyümölcs- és -tejprogram biztosítja a diákoknak a szükséges vitaminforrást az oktatási intézményekben. A Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásába tartozó huszonhét intézmény több ezer tanulóját látják el friss áruval mindennap.

Az óvoda- és iskolatejprogram szabályozásáról szóló rendelet alapján teljes vagy félzsíros tej, ízesített tej, esetleg gyümölcsdarabos joghurt kerül a kisdiákok asztalára.

– Minden héten négy nap kapunk iskolatejet, úgy egyeztünk meg a beszállítóval, hogy hetente kétszer tej, a másik két alkalommal ízesített tejet hoznak, ami legtöbbször kakaó – tájékoztatta hírportálunkat Szilágyi Viktória, a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola ügyviteli munkatársa. Hozzátette: tavaly kaptak joghurtokat, de ebben a tanévben ez még nem fordult elő.

Általában tízóraira osztják ki a tejterméket, a tapasztalatok szerint a kakaót kedvelik a legjobban a gyerekek.

– Szerencsére a vállalkozó, aki szállítja a termékeket, hűtőt is biztosított, így az esetleg megmaradt tejeket ott tároljuk ebédig vagy napköziig – mondta. Az iskolatej elsőtől nyolcadikig minden tanulónak jár, míg a gyümölcsöt és zöldséget hatodik évfolyamig kapják a diákok.

– Ebben a tanévben a répa hámozva, kis zacskókban érkezik, szerdán szilva jött, csütörtökre almát várunk, de kaptunk már almalevet is. Tavaly ugyanebben az időszakban karalábét, salátát, koktélparadicsomot is kóstolhattak a gyerekek – avatott be az iskolagyümölcs-program részleteibe Szilágyi Viktória, aki szerint a szülők és diákok egyaránt örömmel fogadják ezt a lehetőséget.

A friss árukat a szolnoki intézmények esetében egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazda, vidéki intézmények esetében egy tejfeldolgozással foglalkozó vállalkozás szállítja, biztosítva a vitaminforrást a kisdiákoknak. A Szolnoki Tankerületi Központnál minden általános iskola 1–8. évfolyama, illetve az EGYMI-k óvodásainak és általános iskolásainak – összesen huszonhét intézmény 9424 tanulójának – jut az iskolatejből. A gyümölcs esetén, mivel csak a hatodik évfolyamig kaphatnak, 6924 diákot látnak el.

– A termelők és szállítók minden esetben betartják a rendeletben meghatározott és az élelmiszer-előállítással kapcsolatos előírásokat – tudatta Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója. Tájékoztatása szerint rendelet határozza meg azt is, hogy milyen termékek kerülhetnek az intézményekbe, így választani lehet a tejek, ízesített tejek és gyümölcsjoghurtok közül. A gyümölcsök és zöldségek esetén színesebb a skála: kerülhet az asztalra bioalma, -szilva, -körte, zöldség- és gyümölcslé, valamint sárgarépa, paprika vagy karalábé.