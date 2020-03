A szokatlanul enyhe tél okait is kutatták a szolnoki Agórában

Februárban is különleges témákkal foglalkoztak a Csillgaked(d)velők Klubjának előadásain.

Természetesen szó volt a szökőévekről, szökőnapokról, valamint az aktuális csillagászati és űrkutatási hírekről is. A téli csillagképek és az elmúlt hónapok szokatlanul enyhe időjárása is szóba került, sőt filmvetítésekre is várták az érdeklődőket.