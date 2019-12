A szolgáltató múzeumok helyzetét elemezték

Több mint húsz megyénkbeli muzeális intézményből érkeztek vendégek kedden a Damjanich János Múzeum konferenciatermébe.

Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Kell egy múzeum! elnevezésű eszmecserét. A helyi, debreceni és szentendrei előadók fő témaként a szolgáltatások átalakulását tűzték napirendre.

– Igyekszünk minden évben más tartalommal megtölteni ezt a szakmai napot – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Horváth László, a Damjanich János Múzeum igazgatója, aki kifejtette, hogy olyan témákat ragadnak meg, amely az egyszemélyes tájháztól a kisebb múzeumon át a területi múzeumig mindenkit érint.

Az igazgató szerint a múzeumok korábban nem voltak ennyire az idegenforgalom és oktatás központjában. Ma már az iskolán kívüli nevelés fontos helyszínéül szolgálnak.

– Meg kell találni a vékony mezsgyét, hogy megfeleljünk a kihívásoknak, hasznosak és közérthetőek legyünk, de ne engedjünk a tudományos színvonalból – mutatott rá dr. Horváth László, majd kiemelte, hogy a múzeumok legfőbb értéke a műtárgy.

Az előző évekhez hasonlóan idén is meghallgathatták Császár Péter utóbbiakról szóló előadását. A Damjanich János Múzeum osztályvezetője az éghajlatváltozás műtárgyakra gyakorolt hatásáról is szót ejtett, kiemelve, hogy a melegedő éghajlat kedvező a kártevőknek. Illetve a műtárgyak és a látogatók érdekében számos intézményben szükségessé vált a nyári időszakban a hűtés megoldása is. Császár Péter előadásában részletezte az APACHE programot, mely egy kérdőíves kutatással támasztja alá a kulturális örökség megőrzésének fontosságát. A kiállítás körülményeinek javítása mellett beszélt az intelligens csomagoló és tároló anyagokról is.

Dr. Sári Zsolt, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese amerikai tapasztalatairól számolt be, melyben kifejtette a szolgáltató múzeumok jó gyakorlatait. A délelőttöt a múzeumvezetők kötetlen és interaktív beszélgetése zárta.