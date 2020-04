A szolnoki ovisok is kapnak feladatot a pedagógusoktól

A járványhelyzet nem csak az iskolások tanulására, hanem az ovisok fejlődésére is kihatással van. Éppen ezért a Szolnok Városi Óvodák úgy döntött, segítséget nyújt a szülőknek a kicsik nevelésében.

— Nagy szeretettel szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a Szolnok Városi Óvodák óvodapedagógusai a jelenlegi járványveszélyes időszakban is a lehető legtöbb energiával igyekeznek az otthon maradt gyermekekkel, azok családjaival tartani a kapcsolatot — írta közleményében Ferenczné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodák igazgatója.

Megtudtuk, az óvodai nevelés során egy-egy óvodai csoport szülői közössége zárt csoportokon belül osztja meg a csoportok működésére vonatkozó információkat. Ezekben a zárt csoportokban, ebben a megszokottól eltérő időszakban kezdettől nagyon sok óvodapedagógus osztott meg olyan tevékenységeket, olyan ötleteket, amellyel a családokat igyekeztek megsegíteni ezeknek a napoknak a hasznos és a gyerekek életkorához igazodó tevékenységek szervezésével.

— Nagyon sokat jelent, hogy kapunk feladatokat, hiszen fontos, hogy a kicsik is érezzék, ez nem szünet — mondta Zsófia, egy szolnoki édesanya. — Igyekszünk a napirendet betartani, bár be kell vallanom, ez nem mindig megy. Viszont a heti egy kötelező feladata és az ovitévé megkönnyíti a gyerekeknek is azt, hogy ne felejtsék el, egyszer minden helyreáll és visszamennek az oviba. Reméljük, minél hamarabb — tette hozzá bizakodva az édesanya.

A Szolnok Városi Óvodák életében áprilisi hónap azért volt különleges, mert a kezdeti ügyeleti rendre való áttérés működési feladatai után április elejétől szakmailag előkészítették, majd április 9-én útjára bocsátották a SZVÓ OVI-TÉVÉ adásait, amely a www.szolnokiovodak.hu oldalon látható.

Az intézményvezető hozzátette, a weboldalt hetente több mint ötezren látogatják, tehát van igény és figyelem erre a rendhagyó, nagyon kedves és fontos kapcsolattartási formára is.

Be kell mutatni az elkészült munkákat

A gyerekek minden héten kapnak egy feladatot, melyet miután elkészítettek, le kell fotózni és a képet el kell küldeni a Szolnok Városi Óvodák azon tagintézményének e-mail címére, melybe a gyerek jár. Az intézmény weboldalán ezen kívül segítséget kapnak a szülők a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a helyzet okozta nehézségek kezelésére is.