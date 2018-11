A szolnoki RepTárban is forgattak jeleneteket a Veteránfilmhez

Óriási sikerrel mutatták be májusban Budapesten a Veteránfilm című alkotást, amely a legendás második világháborús Puma vadászrepülő-osztály két pilótája – vitéz Szentiványi János nyugállományú alezredes és Frankó Endre nyugállományú főhadnagy – életútjáról szól.

A bemutatón hangos sikert aratott a „Veteránfilm”. Ez esetben a hangos jelző nem túlzás, hiszen a hazai gyártású dokumentumfilm zúgó-búgó-bömbölő harci repülőkről szól.

Pontosabban a legendás, második világháborús Puma vadászrepülő-osztály két pilótájának, vitéz Szentiványi János nyugállományú alezredesnek és Frankó Endre nyugállományú főhadnagynak az életútjáról.

A Veteránfilmet a közelmúltban a RepTárban is levetítették. Az alkotók azért akarták a szolnoki repülőmúzeumban is bemutatni a dokumentumfilmet, mert annak egyes jeleneteit, még két évvel ezelőtt, ezen a helyen vették fel.

A film egyik főszereplője, vitéz Szentiványi János ez év januárjában, 98 esztendős korában az örök égi vadászmezőkre távozott. Barátja és bajtársa, Frankó Endre azonban 94 évesen is kielégítő szellemi és fizikai egészségnek örvendve tekintette meg a RepTár közönségével közösen a Veteránfilmet.

A mozgókép operatőr-rendezője ugyancsak ellátogatott a megyeszékhelyre, a szolnoki premierre. Hernáth Csaba egyébiránt a „Menjek/Maradjak” londoni, New York-i és holland dokusorozatot jegyző Spek Easy Project filmes stábjának tagja is egyben. Filmjének előzményeit is felelevenítette a nagyközönségnek:

– Pesten, a buszon beszélgetésbe elegyedtem két veterán repülőpilótával, Szentiványi Jánossal és Frankó Endrével. Elsősorban a magas koruk „fogott meg”. Érdekelt, hogy miként élik napjaikat: mit csinálnak, magányosak, vagy még társas lények-e, hogyan forog le egy napjuk a felkeléstől a lefekvésig.

– Mondtam nekik, hogy filmet forgatnék a mindennapjaikról, meg mindarról, amire még emlékeznek. Beleegyeztek. Aztán persze szóba került, hogy vadászpilóták voltak, s a második világháborúban a fasiszták útmutatásai alapján repültek és hadakoztak, majd pedig volt lehetőségük a szovjet alárendeltség alatt is levegőbe emelkedni.

– Kettejükhöz egy harmadik veterán is csatlakozott, az akkor 100 esztendős Nemecz Pál. Az volt a tervem, és sikerült is megvalósítani az elképzelésemet, hogy a RepTárban beültetem őket a szimulátorba, s veszem a kamerával, hogy miként reagálnak – beszélt az alkotómunkáról is a rendező.

A film alcíme: „Egyszer fent, máskor… fent – portréfilm két különleges jóbarátról, az élet derűjéről és az elmúlásról”.

Két évvel ezelőtt hírportálunk is jelen volt a RepTárban zajló forgatáson, amely nagy vidámságban telt: – Ááááá, ez nem ér egy fabatkát sem! – véleményezte Frankó Bandi bácsi a szimulátort, miután kilépett belőle.

– Én a hátsómon éreztem az egész repülőt, s ahogyan azt rázta, azonnal tudtam, hogy mi a teendőm a géppel. Ebben nincs kerozinszag, nincs füst, nincs bődületes hangzavar. Ez csak egy játék – legyintett akkor. De mindkét idős pilótatársa is csak mosolygott a szimulátor láttán.

Ők egykoron bizony a túlélésért „játszottak” a második világháború légi hadszínterein. A veteránok 2016-ban, a szolnoki repülőmúzeumban kiállított Messerschmitt 109-es vadászrepülő maradványait is körbejárták, az annak felkutatásában óriási érdemeket szerzett Magó Károly zászlós társaságában.

A szépkorú repülősök a két évvel ezelőtti RepTár-járás végén végül mégiscsak elégedettségüket hangoztatva távoztak. Hernáth Csaba dokumentumfilmjéből pedig az is megtudható, hogyan teltek, telnek a mindennapjai az egykori legendás pumásoknak…