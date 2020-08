A szolnoki vizsgázók többsége az angolt választja

A megyeszékhelyen továbbra is sokan szeretnének használható nyelvtudást szerezni, annak ellenére is, hogy most nyelvvizsga nélkül lehetett diplomához jutni. Jelentős az érdeklődés az angol nyelv iránt is. A világnyelv mind a kiscsoportos, mind pedig az egyéni felkészülés tekintetében az élen áll.

Eddig soha nem látott létszámban jelentkeztek az augusztusi BME nyelvvizsgára Szolnokon, az AD Nyelviskolában. 2020 augusztusában középfokon több mint nyolcvanan, felsőfokon pedig tizenöten szeretnék megméretni magukat, és még nem zárult le a jelentkezési lehetőség. A vizsgázók 95 százaléka angol nyelvből, a többiek német és francia nyelvből szeretnének bizonyítványt szerezni – tájékoztatott Bodáné Molnár Júlia felnőttképzési szakértő, nyelviskola-vezető. Kiemelte, mivel a nyelvvizsga iránt ilyen nagy az érdeklődés, ez azt is jelenti, hogy a felkészítés iránt sem csökkent a kereslet. Jellemzően 3–4 fős kiscsoportban vagy egyénileg készülnek a fiatalok a nyelvvizsgára. Nagyon sokan a középiskolás évek alatt ütemezik be egy-két nyelvvizsga sikeres teljesítését, sőt egyre többen már az általános iskola végén megszerzik az első nyelvvizsga-bizonyítványt. Így nem meglepő, hogy nem esett vissza az érdeklődés, hiszen egyre kevesebben hagyják a nyelvvizsgára való felkészülést a diploma megszerzésének évére vagy az azt követő időszakra. Javában készül az angol nyelvvizsgára a szandaszőlősi Soós Kitti is. – Örülök, hogy 75 ezer ember esélyt kapott új munkalehetőségre, és jobb életszínvonalat alakíthat ki magának és családjának. Fontosnak tartom a nyelvvizsgát, de lehet, hogy bizonyos területeken nincs szükség nyelvtudásra. Attól még lehet valaki jó szakember, hogy nem rendelkezik bizonyítvánnyal – fogalmazott. A szolnoki hölgy hozzátette, általános iskolában kezdett el angolul tanulni, a középfokú nyelvvizsgára két éve készül. – Mindenképpen szeretnék bizonyítványt szerezni! Nagyon fontos lenne számomra a diploma megszerzése miatt, ahogyan a továbbtanulás szempontjából is. Emellett szeretnék külföldi utazás során is jobban kommunikálni. Azt gondolom, egy diplomás embernek az alapműveltségéhez hozzátartozik egy bizonyos szintű idegennyelv-tudás. Soós Kitti hangsúlyozta, nyelvet tanulni nem könnyű, főleg család, munka, esetleg folyamatban lévő tanulmányok mellett. A tanulás ezáltal könnyen háttérbe szorulhat. Ám ha valaki bizonyítványt szeretne, elengedhetetlen a napi szintű felkészülés. Százezer diplomát állítottak ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára korábban arról számolt be, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv egyik intézkedéseként kiadhatóvá tették az eddig a nyelvvizsga hiánya miatt beragadt diplomákat – olvasható a szaktárca hivatalos oldalán. Mint írják, azok a fiatalok, akik a záróvizsgát már letették, rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel. Ezáltal hatékonyan részt tudnak venni a gazdaság további erősítésében, ami karrierjük építését is segítheti. Eddig mintegy 101 ezer diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények a kormánydöntésnek köszönhetően. A Gazdaságvédelmi Akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik 2020. augusztus 31-ig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatják diplomájukat.