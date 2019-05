A „Szolnokon a jövőd!” program a pályakezdőket segíti

Az egyetemet végzett diákok mellett a frissen szakvizsgázott fiatalok elhelyezkedését is támogatja a „Szolnokon a jövőd!” program, melyet az önkormányzat az Impulzus Egyesület szakmai vezetésével, valamint a Szakképzési Centrumok és a szolnoki cégek bevonásával indított el. A kezdeményezés célja, hogy az anyagi támogatáson túl mentori segítséggel tegye könnyebbé a munkahelyi beilleszkedést a résztvevőknek.

– A kezdet minden munkavállaló ​számára nehéz, ​a pályakezdők esetében különösen az, ezért még inkább szükséges a cégeknél egy komplett beintegrálási ​​folyamat​, amely segíti az újoncok minél tökéletesebb beilleszkedését – hangsúlyozta Bakos-Szabó Renáta, a program vezetője, aki szerint a sikeresség elsődleges kulcsa ​a tudatos tervezés, amely már kisgyermekkorban, a pályaorientáció​val kezdődik.

Az Impulzus Egyesület munkatársainak az a feladata, hogy a fiatalokat felkészítsék a munka világára, valamint mentálisan és lelkileg támogassák őket. Fontos a bizalom kiépítése a cégekkel és a végzős diákokkal is, amelyben a vegyes csoportvezetésnek is szerepe van. Ugyanis a foglalkozásokat a programvezető Polyák Ferenc szervezetfejlesztő trénerrel tartja.

– Az iskola főleg a lexikális tudást méri, a munkavállalói kompetenciák nagy része viszont az intézményen kívüli képességekből áll össze. A programba jelentkezett fiatalok a nyár folyamán tréningeken vesznek részt, ahol pont ezeket az adottságaikat mérjük fel és erősítjük.

– Figyeljük a csoportban betöltött szerepüket, motiválhatóságukat, személyiségüket, és a végén visszajelzéseket is adunk, így a fiatalokkal együtt találhatjuk meg a megfelelő céget és pozíciót – magyarázta a program vezetője, aki hozzátette, a vállalatok inkább lelkes fiatalokat keresnek és nem feltétlenül tökéletes szaktudást, ugyanis a mostani felgyorsult világban az iskolák nehezen tudják követni a technológia újításait.

A szakember szerint az iskolai jegyek egyébként sem mutatnak tökéletes képet az emberről, de az önértékelés szempontjából nagyon fontosak. A munka világába kerülő fiatal szorong, meg akar felelni, alacsony az önbizalma, amit flegmaságával leplez.

Ha önmagában ez nem lenne elég, hozzákapcsolódik az elhúzódó kamaszkor identitáskrízise és a szülőkről való leválás folyamata is. Ezért is elengedhetetlen a mentor szerepe, aki nemcsak a beilleszkedésben, hanem minden más felmerülő probléma esetén is segít a résztvevőknek.

A programvezető elmondta, a mentorálás során megfigyelték, hogy a mai generáció nehezen köteleződik el, mivel ők arra szocializálódtak, hogy a folyamatos változásokra gyorsan kell reagálniuk.

Így ha minden szempontból megfelelő helyet találnak, akkor is kétségekkel fogadják, egy tanulmányi szerződés miatti esetleges többéves kötöttséget az adott cégnél. Ezért nemcsak a fiatalok, hanem a cégek folyamatos megújulása, szemléletváltása is szükséges, hogy a pályakezdőket hatékonyan tudják beilleszteni az adott munkakörökbe.

A toborzás során a befogadó vállalatok karrierlehetőségeit mutatják be az alkalmazottak és a korábbi években sikeresen elhelyezkedett fiatalok is beszélnek az adott munkahely előnyeiről.

Hosszú távú az együttműködés például az ápolóképzés és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Megyei Kórház-Rendelőintézet, valamint a vegyészek és a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki gyára között is. Eddig összesen harminchárom fiatal felnőtt elhelyezkedését segítette a program, amelyből huszonnyolc még most is Szolnokon dolgozik.

Rövid időn belül munkát talált

A „Szolnokon a jövőd!” program során a résztvevők önismerete mélyül, tudatosabbá válnak a tervezésben, életvezetésben is. Márkus János két éve csatlakozott a kezdeményezéshez, CNC-gépkezelőként helyezkedett el egy szolnoki vállalatnál, ahol azóta is dolgozik.

Elmesélte, hogy szakvizsga után félve állt a munkakereséshez, nagy könnyebbség volt számára, hogy egy jó csapathoz csatlakozhatott, és nem egyedül kellett nekivágnia ennek a kihívásnak. Olyan környezetbe került, ahol a tapasztalt kollégái is szívesen segítenek neki.

Az önkormányzat havi tízezer forinttal támogatja a fiatalokat

Négy éve a „Szolnok Hazavár” program gyakornoki elemként indult, azonban mindössze két év leforgása alatt, teljesen önállóvá nőtte ki magát. Az önkormányzat nemcsak a civil egyesület munkáját támogatja, hanem húsz fiatalnak egy éven keresztül havi tízezer forintot ad, amit a cég béren kívüli, egyéb juttatásként fizet ki.

A város vezetése megpályázható önkormányzati garzonlakást is biztosít, ezzel is arra ösztönözve a pályakezdőket, hogy a megyeszékhelyen telepedjenek le és alapítsanak családot.

A friss szakvizsgások legtöbbje ma is annál a cégnél dolgozik, ahol a program során munkát kapott. A jól bevált gyakorlatokat átvette Veszprém, de több más város is élénken érdeklődik irántuk.