A tabániak segítségével nyílt meg a városrészt bemutató kiállítás

Még június közepén, a Szolnoki Galériában nyitotta meg kapuit a Tabánt bemutató kiállítás.

A Damjanich János Múzeum tárlata újszerű módon, a helyben lakók segítségével tárja elénk a történelmi városrész emlékezetes pillanatait.

– A szolnoki múzeum mindig is foglalkozott a Tabánnal. Fotótárainkban például az 1940-es és az 50-es évekből is vannak képek… – számolt be a kiállításról Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi. A múzeum igazgatóhelyettese hozzáfűzte, a jellegzetes szolnoki helyszín műemléki felmérését még 1951-ben végezték el. Ennek során állapították meg, hogy országosan is egyedülálló, hogy a helyi utcaszerkezet kitűnő állapotban fennmaradt. A terület sajátos arculatának megtartása így különösen fontossá vált…

– A kiállítással megpróbáltunk átfogó képet adni a Tabánról. Így például az olyan hagyományos mesterségek bemutatásával, mint amilyen a kékfestés vagy a halászat. Emellett szerettük volna a zegzugos utcákat is felidézni, ahogyan a helyi építészeti emlékeket is. Ám a tárlat különlegessége mégis az, hogy az egykori tabániak által féltve őrzött tárgyakból is helyeztünk ki néhányat! – taglalta az igazgatóhelyettes.

Majd kiemelte, az eseményhez kapcsolódva két kiadványt is elkészítettek „Tabán (P)anno – Tények és vallomások a szolnoki Tabánról” és „Tabáni mozaik” címmel. Előbbi többek közt az ott élők visszaemlékezéseit tartalmazza. Ugyanakkor olyan helyi fotókat is, melyek ily módon összefoglalva még sosem jelenhettek meg a nagyközönség előtt. Utóbbi kötet pedig a tabáni tájház tárgyegyütteséről ad ismertetését.

Nemcsak a mostani tárlaton, de más kulturális eseményen is bemutatkozik a híres városrész. Az intézmény ugyanis immár negyedik alkalommal rendez Tabáni Napot a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű rendezvény keretében. A programra szeptember 21-én kerül sor.

Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi arról is szót ejtett, a tárlatszervezésben valamennyi múzeumi szakág részt vett, és a legifjabbaknak is lehetőségük nyílik megismerkedni a tabáni emlékekkel. Ők múzeumpedagógiai foglalkozásokon pallérozhatják magukat.